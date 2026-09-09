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Tarik Skubal luce en la loma y Dodgers superan 3-2 a Rojos para hilvanar 6ta victoria

LOS ÁNGELES (AP) — Tarik Skubal lanzó hasta la octava entrada, Teoscar Hernández conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja en la quinta y los Dodgers de Los Ángeles resistieron ante los Rojos de Cincinnati para imponerse el martes 3-2 e hilar su sexto triunfo.

Tarik Skubal, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en el primer inning del encuentro ante los Rojos de Cincinnati, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Tarik Skubal, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en el primer inning del encuentro ante los Rojos de Cincinnati, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

El dominicano Hernández se fue de 3-3 con una base por bolas y batea para .484 en sus últimos nueve juegos. Will Smith conectó un jonrón temprano por los líderes del Oeste de la Liga Nacional.

El astro de los Dodgers, Shohei Ohtani, tuvo la noche libre para descansar por persistentes molestias en la rodilla y el bíceps. Freddie Freeman se fue de 4-0 con tres ponches como bateador designado en lugar de Ohtani.

Skubal (9-7) permitió dos carreras y cuatro hits en 7 1/3 entradas. Ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.

Los Dodgers han ganado en cada una de sus últimas cuatro aperturas.

Desde que se unió al club justo antes de la fecha límite de canjes del 3 de agosto, el pitcher ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young de la Liga Americana tiene marca de 2-2 con efectividad de 2,84 y 48 ponches contra 10 bases por bolas en siete aperturas.

Tanner Scott lanzó la novena para acreditarse su 22º salvamento.

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