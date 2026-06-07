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Tarik Skubal lanza 5 entradas sin carreras en salida de rehabilitación en ligas menores

COMSTOCK PARK, Michigan, EE.UU. (AP) — El as de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, lanzó cinco entradas sin permitir carreras el domingo en la primera aparición de rehabilitación en ligas menores del ganador en dos ocasiones del premio Cy Young desde que se sometió a una cirugía de codo el mes pasado.

El lanzador de los Tigrers de Detroit, Tarik Skubal, observa desde el dugout contra los Guardianes de Cleveland durante la primera entrada de un partido de béisbol el miércoles 20 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)
El lanzador de los Tigrers de Detroit, Tarik Skubal, observa desde el dugout contra los Guardianes de Cleveland durante la primera entrada de un partido de béisbol el miércoles 20 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

Skubal ponchó a seis y permitió dos hits para West Michigan, de Clase A, en el encuentro contra Dayton. 44 de sus 54 lanzamientos fueron strikes.

El zurdo de 29 años se sometió a un procedimiento no invasivo el 6 de mayo para retirar un cuerpo suelto de su codo de lanzar. Skubal lanzó por última vez con los Tigers el 29 de abril.

Skubal tiene marca de 3-2 con efectividad de 2,70 en siete aperturas esta temporada. Ha ponchado a 45 y ha otorgado apenas seis bases por bolas en 43 1/3 entradas. Skubal ha ganado el premio Cy Young de la Liga Americana en cada una de las últimas dos temporadas.

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FUENTE: AP

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