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Tapia y Habroune anotan y Schulte luce en la poeteria en triunfo de Crew 2-0 ante Cincinnati

CINCINNATI (AP) — Gonzalo Tapia anotó un gol y dio una asistencia, Taha Habroune marcó por tercer partido consecutivo, y el Columbus Crew venció el domingo por 2-0 a Cincinnati FC para su cuarta victoria en los últimos cinco partidos.

El Crew (10-15-5) suma 35 puntos esta temporada, uno menos que Cincinnati, noveno, por el último puesto de comodín de la Conferencia Este.

Columbus ha ganado tres seguidos contra Cincinnati, está invicto en cinco consecutivos y lidera la rivalidad Hell is Real en la temporada regular.

Brais Méndez cobró un tiro de esquina al segundo poste, donde Tapia estaba sin marca para conectar un cabezazo que le dio a Columbus la ventaja 1-0 en el minuto 22.

Habroune, un canterano de 20 años en su tercera temporada en la MLS, definió de primera intención tras un pase de Tapia para poner el 2-0 en el minuto 54.

Cincinnati (9-11-9) tiene una victoria en sus últimos nueve partidos.

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