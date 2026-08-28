Tanque químico en Washington fue declarado no apto antes de falla mortal, según investigación

ARCHIVO – Un cerco policial, el 27 de mayo de 2026, fuera de la fábrica de papel de Longview, Washington, donde ocurrió una falla mortal de un tanque que almacenaba un producto químico. (AP Foto/Claire Rush, Archivo) AP

La actualización de la Junta de Seguridad Química de Estados Unidos sobre la falla del 26 de mayo ocurrida en Longview, que expulsó suficiente líquido cáustico como para reventar las paredes de un edificio, forma parte de una investigación en curso. La agencia federal indicó que aún está en proceso de determinar la causa de la falla.

La junta determinó que el contratista entregó a Nippon Dynawave Packaging Company recomendaciones para inspecciones internas y reparaciones del casco del tanque, pero la empresa no realizó ninguna de ellas entre una inspección de julio de 2025 y la falla de mayo de 2026.

Se envió un correo electrónico a Nippon Dynawave para solicitar comentarios. Una persona que respondió el teléfono en la planta de Nippon en Longview declinó hacer comentarios, y se dejó un mensaje solicitándolos.

En julio de 2025, el contratista encontró un “adelgazamiento significativo” por debajo del espesor mínimo seguro en las zonas inferiores del tanque tras una inspección externa, según el informe de la junta. El espesor mínimo seguro es un umbral que mide la capacidad de un tanque para contener la presión del líquido y soportar el peso del tanque, de acuerdo con el informe.

El mismo contratista inspeccionó el exterior del tanque en octubre de 2025 y febrero de 2026 y, en ambas ocasiones, identificó que “grandes porciones del tanque seguían siendo más delgadas que el espesor mínimo calculado de pared segura”.

“La empresa tampoco retiró el tanque de operación ni redujo su capacidad nominal para un servicio reducido”, indicó la junta.

La falla del tanque liberó aproximadamente 3,4 millones de litros (900.000 galones) de un líquido conocido como licor blanco, que se utiliza para descomponer la madera en la fabricación de productos de papel y puede causar quemaduras graves. Además de los trabajadores fallecidos, otros más resultaron heridos, así como un bombero.

Un funcionario cuestiona por qué la papelera no actuó

“Nos preocupa enormemente que el tanque no se retirara del servicio con prontitud ni se reparara adecuadamente tras los hallazgos claros del informe de inspección”, manifestó en un comunicado el presidente de la junta, Steve Owens.

En un extracto de la inspección de julio de 2025 incluido en la actualización de la junta, las recomendaciones se consignaron como “Prioridad 1: No apto para seguir en servicio a menos que se corrija”, con una “alta probabilidad/consecuencia de falla (o) deficiencia crítica del código/estándar”.

“El propietario debe planificar una inspección interna para determinar el alcance de las reparaciones necesarias. Es probable que deba reemplazarse toda la virola del casco”, se indica en el extracto de la inspección.

La inspección fue realizada por Applied Technical Services LLC. En el informe federal no se especifica por qué la empresa llevaba a cabo las inspecciones.

Se dejó un mensaje a Applied Technical Services en busca de comentarios.

La falla del tanque ocurrió cuando los empleados comenzaban a llegar al trabajo

En el informe de la junta se indica que la falla catastrófica se produjo pocos minutos después de que los empleados comenzaran a llegar, alrededor de las 7 de la mañana

Poco antes de las 2 de la mañana, un recipiente de la instalación llamado digestor fue retirado de servicio para reparaciones. Como resultado, el tanque dejó de enviar licor blanco al digestor. Pero siguió entrando más licor blanco al tanque, lo que hizo que se acercara a su capacidad máxima alrededor de las 6:20 de la mañana Falló menos de una hora después, según el informe.

Tras inundar el patio, aplastar vehículos y destruir parte de uno de los edificios circundantes, el líquido fluyó hacia los pisos inferiores de los edificios, donde los trabajadores realizaban reuniones matutinas.

Murieron los ocho trabajadores del taller de mantenimiento eléctrico, así como un trabajador que estaba en el patio. En el taller de mantenimiento mecánico, cinco empleados y el capataz lograron escapar, pero dos murieron por exposición al químico, se indica en el informe. Dos de las personas que escaparon resultaron gravemente heridas por quemaduras químicas.

Según el informe, la empresa pidió ayuda por radio a su equipo de respuesta médica de emergencia, pero no explicó que se había liberado licor blanco. Un integrante del equipo se internó en una poza del químico para intentar rescatar a un empleado, creyendo que era agua, y sufrió heridas graves por quemaduras químicas.

A principios de esta semana, el Departamento de Ecología del estado de Washington notificó a Nippon Dynawave 35 infracciones ambientales. La agencia estatal supervisa los permisos de calidad del aire y del agua de la instalación y el cumplimiento de las leyes ambientales sobre residuos.

La junta indicó que su investigación continúa y que sus conclusiones completas se incluirán en su informe final de investigación.

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Los periodistas de The Associated Press Hallie Golden y Dave Collins contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP