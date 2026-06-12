Tanner Bibee gana su segunda apertura seguida y guía a Guardianes 3-2 sobre Tigres

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Tanner Bibee, de los Guardianes de Cleveland, camina fuera del campo en la primera entrada de un partido de béisbol contra los Tigres de Detroit, en Cleveland, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki) AP

Bibee —quien tuvo marca de 0-7 en sus primeras 13 aperturas de esta temporada— permitió apenas dos hits en poco más de siete entradas, pero fueron jonrones de James Outman y Spencer Torkelson, de Detroit. El derecho (2-7) retiró a 14 de los 15 bateadores que enfrentó entre ambos cuadrangulares.

Patrick Bailey y Steven Kwan, de Cleveland, conectaron dos hits cada uno e impulsaron una carrera. Cade Smith retiró en orden a los Tigers en la novena para lograr su 22do salvamento, el mayor total en las Grandes Ligas.

El abridor de Detroit Jack Flaherty (1-8) salió después de tres entradas por molestias en la pierna izquierda. El derecho permitió dos carreras con tres hits, otorgó una base por bolas y ponchó a uno en su segunda salida más corta de la temporada.

Rhys Hoskins, de Cleveland, abrió la segunda entrada con un doble al jardín izquierdo y anotó cuando Bailey conectó un sencillo al izquierdo-central con dos outs. Luego Bailey anotó con un triple del venezolano Brayan Rocchio al jardín derecho.

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FUENTE: AP