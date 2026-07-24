Taller elabora por décadas las bandas presidenciales en Perú, incluida la que usará Keiko Fujimori

El maestro bordador Dante Grados trabaja en la banda presidencial que está confeccionando para la presidenta electa Keiko Fujimori, en Lima (Perú), el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

Grados, de 65 años, nació dentro de una familia dedicada al bordado de banderas peruanas de colores rojo y blanco, pero también de mantos para vírgenes católicas populares, sombreros que usan los obispos en la semana santa y vestimentas de los sacerdotes durante la misa.

“Mi papá ha hecho bandas para 11 presidentes” durante 66 años, recordó Grados mientras ensartaba un hilo dorado dentro de una aguja.

Desde 2016, cuando reemplazó a su padre, Grados ha elaborado bandas para casi una decena de mandatarios. “Los presidentes no eran reemplazables como ahora”, comentó en referencia a la extensa crisis política que ha generado el cambio frecuente de mandatarios y que no cesó ni con la pandemia del coronavirus que mató a 217.000 en Perú.

Fujimori —de perfil conservador e hija del fallecido y condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)— se convertirá en la segunda mujer en gobernar Perú, pero la primera en llegar al poder en unas elecciones . El 7 de junio venció en un ajustado balotaje al progresista Roberto Sánchez por casi 50.000 votos.

La dirigente política llega al poder en medio del alza del crimen, que es la mayor preocupación social, y el hartazgo de los peruanos por la crónica inestabilidad política en el país sudamericano.

Desde 2016, cuando asumió la presidencia Pedro Kuczynski (2016-2018), Perú ingresó en una crisis política por el enfrentamiento entre el Congreso —liderado por el partido de Fujimori— y los diversos líderes del Ejecutivo que nunca obtuvieron una mayoría parlamentaria.

En esta década han gobernado ocho presidentes, en vez de los dos que fueron los elegidos en comicios democráticos.

El último a cargo del gobierno es el presidente interino José María Balcázar, un parlamentario al que el Congreso colocó en febrero y entregará el poder a Fujimori.

En ese intermedio de casi una década han gobernado Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien renunció en medio de una investigación por presunta corrupción, Martín Vizcarra (2018-2020) destituido en 2020, Manuel Merino que dimitió tras seis días por protestas en 2020 que dejaron dos muertos y Francisco Sagasti quien encabezó un gobierno de transición (2020-2021).

La inestabilidad continuó con Pedro Castillo (2021-2022), destituido tras intentar disolver el Congreso en 2022, Dina Boluarte (2022-2025), cuyo gobierno estuvo marcado por protestas con 50 civiles muertos y terminó con su destitución, José Jerí (2025-2026) que gobernó cuatro meses y Balcázar.

Todos estos cambios de presidentes han provocado días febriles de labor en el taller de Grados. La banda que cuelga desde el hombro izquierdo de cada presidente hasta su muslo derecho se confecciona con satén de seda rojo y blanco, así como hilos metálicos bañados en oro. “Una de las cosas que más nos enorgullece es hacer este símbolo del poder”, comentó Grados quien estudió psicología, pero se dedicó al bordado.

La banda que el presidente saliente Balcázar entregará a Fujimori será una que ha sido prestada por el Parlamento para la ocasión debido a que cada mandatario se lleva su propia banda a casa, indicó Grados.

En 1950 su padre, que también se llamaba Dante, recibió el primer encargo de elaborar una banda presidencial para Manuel Odría (1948-1956), un militar que gobernaba desde 1948 tras ejecutar un golpe de estado, pero que en 1950 convocó y ganó las elecciones presidenciales luego de apresar al único candidato rival.

Desde esa época, la familia Grados comenzó a elaborar esos símbolos presidenciales en su taller ubicado en el casco urbano y más antiguo de Lima, fundado en 1532 por el español Francisco Pizarro y que casi tres siglos después se transformó en la capital de Perú, cuando empezó la república en 1821.

FUENTE: AP