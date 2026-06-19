'Tala' Rangel apaga las dudas y salva a México en la agonía de partido ante Surcorea en el Mundial

Raúl "Tala" Rangel, arquero de México, realiza una atajada durante el partido del Mundial ante Corea del Sur, el jueves 18 de junio de 2026 en Guadalajara (AP Foto/Fernando Llano) AP

Pero las circunstancias terminaron determinando que Raúl Rangel compareciera como guadameta titular en esta Copa del Mundo, sin haber disputado antes un solo partido official con el Tri.

El jueves, Rangel demostró que puede salvar a su equipo en los momentos de mayor apremio.

Rangel mostró sus grandes reflejos en la agonía del encuentro que México ganó 1-0 a Corea del Sur para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la que es coanfitrión.

En contraste, un craso error del arquero surcoreano Kim Seung-gyu permitió que México tomara la ventaja a los 50 minutos. El guardameta buscó apoderarse de un balón elevado en el área, pero terminó perdiéndolo al chocar con su compañero Lee Gi-hyuk.

La pelota quedó a merced de Romo, y el mediocampista del Guadalajara empujó la pelota al arco en el estadio donde juega habitualmente.

A tres minutos del final, Corea estuvo a punto de empatar. Cho Gue-Sung le remató enfrente a Rangel, quien extendió hacia abajo su brazo derecho para evitar el gol que habría apagado el júbilo de la multitud. En el suelo, Rangel alcanzó a aferrarse del balón que le había rebotado en la mano.

“Buenísima atajada de ‘Tala’”, valoró Aguirre, quien se refirió a Rangel por su apodo, derivado del parecido físico y en vitudes que tiene con Alfredo Talavera, otro portero que durante su carrera lució con Chivas y con la selección.

El vertigo de la jugada fue tal que dejó algo confundido al propio “Tala”.

“Fue muy rápido, fue reacción pura, no te sabría decir bien lo que vi, porque recuerdo el momento del impacto con mi compañero y yo teniendo el balón”, dijo Rangel. “Pero creo que realmente estuve muy concentrado, aparecí en el momento en que el equipo lo requirió y estoy feliz por eso”.

Nada mal para un portero que, hasta principios de este año, figuraba acaso tercero entre las opciones de Aguirre para defender el arco del Tri.

Pero el 10 de marzo, Luis Ángel Malagón, guardameta del América y que había sido titular con México en la conquista de la Liga de Naciones y de la Copa de Oro, se rompió un tendon de Aquiles mientras enfrentaba al Union de Filadelfia en la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Ni siquiera entonces estuvo seguro que Rangel aparecería en el Mundial. Guillermo Ochoa, de 40 años y con destacadas actuaciones en los mundiales de 2014, 2018 y 2022, llegó a lucir como favorito de Aguirre.

Ochoa quedó incluido en su sexta convocatoria mundialista --en 2006 y 2010 no jugó. Pero Rangel se ganó la titularidad en el último trimestre, pese a la falta de rodaje del arquero de Chivas con la selección.

Sudáfrica no lo exigió demasiado en la inauguración mundialista, y México se impuso por 2-0. Pero el jueves, brilló junto con Romo en su propio patio. Y calmó los nervios de Aguirre y de millones de mexicanos.

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FUENTE: AP