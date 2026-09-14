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Taj Gibson se retira tras 17 temporadas en la NBA y se une al cuerpo técnico de los Bulls

CHICAGO (AP) — Taj Gibson se incorpora al primer cuerpo técnico de Tiago Splitter con los Bulls de Chicago tras jugar para ocho equipos en 17 temporadas de la NBA.

ARCHIVO - Taj Gibson, de los Grizzlies de Memphis, observa durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Hornets de Charlotte, el 21 de marzo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Matt Kelley, Archivo)
ARCHIVO - Taj Gibson, de los Grizzlies de Memphis, observa durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Hornets de Charlotte, el 21 de marzo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Matt Kelley, Archivo) AP

Gibson anunció el final de su carrera como jugador el lunes. El ala-pívot de 2,06 metros fue seleccionado por Chicago en la primera ronda del draft de 2009 y jugó para los Bulls durante sus primeras siete temporadas y pico.

“Es el comienzo de un nuevo capítulo. Después de 31 años de baloncesto, puedo alejarme sin arrepentimientos, sabiendo que lo dejé todo en la cancha. Dios realmente me ha bendecido”, publicó Gibson en redes sociales.

Gibson, de 41 años, promedió 8,3 puntos y 5,7 rebotes en 1.012 partidos de su carrera, y también jugó para el Thunder de Oklahoma City, Timberwolves de Minnesota, Knicks de Nueva York, Pistons de Detroit, Hornets de Charlotte y Grizzlies de Memphis.

Nueva Orleans prescindió de Gibson después de que fuera adquirido en un traspaso con Memphis la semana pasada.

“Quería ser el tipo con el que mis compañeros pudieran contar, alguien que aportara dureza, energía, liderazgo y corazón cada vez que pisaba la cancha”, escribió Gibson en su anuncio de retiro.

Chicago contrató a Splitter en junio. Gibson se unirá a Wes Unseld Jr., Blake Ahearn, Jamelle McMillan, Rex Kalamian y Jonah Herscu como asistentes de Splitter.

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