Taiwán inicia sus maniobras militares anuales para hacer frente a un posible ataque chino

Soldados participan en entrenamientos con mortero durante las maniobras anuales Han Kuang en Taipéi, Taiwán, el 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Chiang Ying-ying) AP

Los ejercicios con fuego real pondrán a prueba la capacidad del ejército taiwanés para sostener operaciones de defensa las 24 horas, así como para contrarrestar las “tácticas de zona gris” de China, que no llegan a constituir una guerra abierta. Los simulacros de resiliencia urbana evaluarán la respuesta de la población ante una interrupción del servicio de internet.

Los ejercicios Han Kuang, que duran 10 días, están previstos en diversos puntos de la isla. Este año se probarán nuevos métodos de comunicación inspirados en Estados Unidos, incluidos los “backbriefs”, en los que los subordinados explican a los comandantes cómo planean llevar a cabo las misiones asignadas. Según los expertos, este tipo de ejercicios buscan alentar a los combatientes de primera línea a ser más autosuficientes y eficaces en batalla.

Otro eje de las maniobras de este año es que movilizarán al mayor contingente de reservistas hasta la fecha: más de 5.000 efectivos distribuidos en dos brigadas. El año pasado involucraron a una brigada de más de 3.000 reservistas.

Los simulacros evaluarán la rapidez con la que las reservas pueden pasar del modo de espera en tiempos de paz al servicio activo pleno.

Otro componente de los ejercicios, que refleja el énfasis histórico de Taiwán en la defensa civil, son las pruebas de resiliencia urbana. Se realizarán en distintos días en las ciudades de Kaohsiung, Taichung y en la capital, Taipéi. Durante el simulacro, la velocidad del internet móvil se reducirá por unos 30 minutos para simular interferencias en las telecomunicaciones en caso de un ataque.

El equipo militar que se pondrá a prueba incluye los tanques Abrams M1A2T, adquiridos recientemente. Taiwán compró 108 de estos vehículos de fabricación estadounidense en 2019 y recibió el último lote en abril.

Taiwán obtiene la mayor parte de sus armas de Estados Unidos, el principal respaldo informal de la isla frente a las reclamaciones territoriales de China.

Beijing considera a la Taiwán democrática como una provincia separatista, que debe ser recuperada por la fuerza si es necesario. En los últimos años, ha intensificado su campaña de presión militar que ha incluido el envío de aeronaves militares y buques de guerra cerca del territorio casi a diario.

El parlamento de Taiwán aprobó recientemente un proyecto de presupuesto suplementario de 24.800 millones de dólares para la compra de armas estadounidenses, una cifra inferior a la propuesta del presidente, Lai Ching-te, que contemplaba 40.000 millones de dólares.

El gobierno de la isla espera que Washington dé luz verde a un paquete de venta de armas a Taiwán por 14.000 millones de dólares, que lleva meses retrasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Congreso estadounidense aprobaron anteriormente otro paquete récord de 11.000 millones de dólares. Pero tras viajar a China en mayo, Trump describió las ventas de armas a Taiwán como una “buena ficha de negociación” con Beijing y se abstuvo de aprobar la última iniciativa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP