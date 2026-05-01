Taiwán expresa preocupación por declaraciones de China durante conversación con EEUU

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán está preocupado por el comunicado de prensa emitido por China… que nuevamente hizo de manera unilateral comentarios amenazantes sobre la cuestión de Taiwán”, afirmó la cancillería taiwanesa en un comunicado.

En una llamada con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio el jueves, el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi instó a Estados Unidos a “tomar las decisiones correctas” sobre Taiwán para salvaguardar la “estabilidad” entre las dos naciones, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

La llamada se produjo unas dos semanas antes de una cumbre muy esperada entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, en la que se prevé que Taiwán sea uno de los temas clave.

China considera al Taiwán autogobernado como su propia provincia separatista, que debe ser recuperada, si es necesario por la fuerza. En los últimos años, China ha intensificado la presión militar sobre la isla al enviar buques de guerra y aviones militares cerca de ella casi a diario.

Beijing también prohíbe a todos sus socios diplomáticos mantener vínculos formales con Taipéi.

Aunque no reconoce a Taiwán como país, Estados Unidos es el principal respaldo de la isla y su proveedor de armas.

Trump había sugerido previamente que hablaría con Xi sobre las ventas de armas a Taiwán, una declaración que generó preocupación en la isla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán añadió el viernes que China “recientemente ha seguido intensificando la presión sobre Taiwán”, en referencia a las acusaciones de que Beijing interrumpió una visita prevista del presidente de Taiwán a África el mes pasado.

El presidente Lai Ching-te se vio obligado a posponer una visita a Esuatini a finales de abril luego que tres países retiraran el permiso para que sobrevolara sus territorios debido a la presión de China, según su oficina.

China no confirmó ni negó las acusaciones, sino que expresó su “gran aprecio” por las medidas, al señalar que “la adhesión de los países pertinentes al principio de una sola China cumple plenamente con el derecho internacional”, en referencia a las reclamaciones de Beijing sobre Taiwán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP