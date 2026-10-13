Swanson marca por primera vez desde los Olímpicos del 2024 y Estados Unidos empata 2-2 con España

Ashley Sanchez también marcó al inicio del segundo tiempo para Estados Unidos, después de que los goles en la primera mitad de Alexia Putellas y Salma Paralluelo le dieran una ventaja de 2-0 a España.

Fue el segundo de dos partidos amistosos contra España, campeona del Mundial femenino de 2023. Patri Guijarro y Eva Navarro anotaron en los primeros 14 minutos para impulsar el triunfo 2-0 de España en el primer encuentro el sábado en Washington D.C.

España, como la selección número 1, ya se ha clasificado para el Mundial del próximo verano en Brasil. Estados Unidos se prepara para la eliminatoria al Mundial que se llevará a cabo a finales del año.

Putellas, ganadora en dos ocasiones del Balón de Oro, disputaba su partido número 150 con España. Puso a España en ventaja a los 27 minutos con su 43er gol internacional, un remate a bocajarro en el segundo palo tras un pase de Clara Pinedo.

Unos cinco minutos después, la guardameta de Estados Unidos Phallon Tullis-Joyce jugó mal el balón hacia el campo y España aprovechó. Putellas envió la pelota hacia adelante para Paralluelo, cuyo disparo potente pegó en el travesaño y cayó dentro del arco para el 2-0.

Fue la primera vez que Estados Unidos encajó dos goles en la primera mitad en partidos consecutivos desde 2011.

Estados Unidos descontó temprano en el segundo tiempo cuando Sanchez encontró un espacio y anotó al segundo palo. Sanchez fue titular por primera vez con Estados Unidos desde el partido contra Argentina del 30 de octubre de 2024.

En los minutos finales, Michelle Cooper recibió un balón largo de Kate Del Fava y lo envió hacia Swanson para la volea. La última vez que Swanson anotó Estados Unidos venció 1-0 a Brasil en París. En 2025 estuvo de licencia por maternidad por el nacimiento de su hija.

Lily Yohannes estuvo cerca de anotar para Estados Unidos en el tiempo añadido, pero Misa Rodríguez realizó una atajada en una estirada.

España dominó pese a la ausencia de algunas de sus principales jugadoras, incluida Aitana Bonmati, que todavía trabaja para volver tras una fractura de pierna. Vicky Lopez, Mariona Caldentey y la portera Cata Coll tampoco estuvieron disponibles por lesiones.

El campocorto de los Cachorros de Chicago Dansby Swanson, esposo de Mallory Swanson, y el tenista Ben Shelton, que es pareja de Trinity Rodman, asistieron al partido en Subaru Park.

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FUENTE: AP