Suzuki pega sencillo de 2 carreras en la décima y Cachorros vencen 4-3 a Cerveceros

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Seiya Suzuki, bateador designado de los Cachorros de Chicago, pega un sencillo productor de dos carreras durante la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el domingo 28 de junio de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Joel Kuhnel (1-3) entró como relevista para abrir la décima. El corredor automático Justin Dean avanzó a tercera con un rodado para out. Pete Crow-Armstrong recibió base por bolas intencional con dos fuera y se robó la segunda. Alex Bregman fue golpeado por un lanzamiento para llenar las bases. Michael Busch negoció pasaporte para impulsar la carrera de la ventaja y Suzuki siguió con un sencillo de dos carreras al jardín izquierdo.

Ethan Roberts relevó en la parte baja y Christian Yelich abrió con un sencillo impulsor, y llegó a segunda con el tiro al plato. El venezolano Jackson Chourio recibió base por bolas y Brice Turang conectó un sencillo para llenar la casa sin outs.

Wicks, ascendido más temprano el domingo desde Triple-A, entró como relevista y dio base por bolas al bateador emergente Garrett Mitchell para poner la pizarra 4-3. Jake Bauers elevó en territorio de foul, y el dominicano Gary Sánchez rodó a tercera para iniciar el doble play.

Jacob Webb (3-2) se llevó la victoria con una novena entrada sin carreras. Wicks consiguió su primer salvamento de la temporada.

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FUENTE: AP