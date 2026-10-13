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Suspenden clases en dos escuelas primarias por enfrentamientos armados en comunidades de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Las autoridades de Educación de Guatemala suspendieron el martes las clases presenciales en dos pequeñas escuelas en el departamento de San Marcos, en el occidente del país, luego de enfrentamientos violentos y disparos registrados entre dos comunidades indígenas por pleitos territoriales.

Es el segundo incidente de violencia que afecta a escuelas en Guatemala en menos de un mes.

La Dirección de Comunicación del Ministerio de Educación indicó en un mensaje a periodistas vía WhatsApp que las clases serán a distancia “para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo”, y que la medida es indefinida hasta “cuando existan condiciones seguras”.

Videos que circulan en redes dan cuenta de enfrentamientos entre comunidades locales en el municipio de Ixchiguán, San Marcos, fronterizo con México, donde lugareños mantienen choques que afectaron a dos escuelas de nivel primaria y a unos 50 niños. La cartera de Educación no dio detalles sobre los enfrentamientos.

A fines del mes pasado, la escuela primaria del municipio de Huité en el departamento de Zacapa, al este del país, sufrió daños en paredes por impacto de balas durante enfrentamientos que dejaron ocho personas fallecidas. El Ejército atribuyó el incidente a enfrentamientos relacionados supuestamente con el crimen organizado.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ordenó el relevo de dos altos mandos del Ejército, según dijo, para “facilitar las investigaciones judiciales” de la masacre.

FUENTE: AP

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