Surfistas en una Gaza devastada por la guerra hallan raros momentos de alegría entre las olas

Los palestinos Tahseen Abu Assi (izquierda), Khalil Abu Jayyab (centro) y Abed Rahim Alostaz calientan antes de surfear en la playa en la Ciudad de Gaza, el 4 de mayo de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

Solo tres o cuatro hombres siguen practicando surf debido a la escasez de tablas y de materiales para reparar las dañadas, explicó Tahseen Abu Assi, un surfista de Ciudad de Gaza.

Abu Assi se llevó su tabla de surf en cada desplazamiento que sufrió durante los dos años de guerra porque, según contó, no podría reemplazarla.

“Si le pasara algo, no podría conseguir otra”, afirmó, señalando que en el sitiado territorio palestino no entran tablas desde 2007. Las tablas de surf se encuentran entre el equipamiento deportivo y otros productos prohibidos por Israel.

Abu Assi fue uno de los tres surfistas que el martes se adentraron en el mar frente al puerto de Ciudad de Gaza, junto a Khalil Abu Jiab, quien se deslizó sobre las altas olas con los brazos en alto en señal de alegría.

Tras el inicio de la guerra, el ejército israelí restringió severamente la actividad marítima en Gaza, y Naciones Unidas reportó que algunos pescadores fueron atacados en la costa o en el mar, incluyendo incidentes que implicaron a pescadores en botes de remos.

Israel declaró el año pasado las aguas de Gaza como “zona prohibida”, prohibiendo la pesca, el baño y el acceso al mar, lo que hace que practicar surf sea arriesgado.

La pesca y el baño están prohibidas y son peligrosas en las aguas del norte y el sur del enclave. Meterse en el mar en el centro de la Franja, donde se encuentra la Ciudad de Gaza, también es arriesgado debido a las patrullas israelíes.

“Por supuesto que hay miedo, pero no podemos dejar este deporte”, afirmó Abu Assi. “Durante la guerra, en plena guerra, en medio de los bombardeos y con los aviones sobre nosotros, solíamos bajar y practicar este deporte”.

Las olas en Gaza rara vez alcanzan la altura suficiente como para surfearlas, así que cuando lo hacen, los surfistas lo dejan todo para meterse al agua, añadió.

Los intensos combates en todo el territorio disminuyeron después de la entrada en vigor de un inestable alto el fuego el 10 de octubre, pero los letales ataques israelíes han continuado, y tanto Hamás como Israel se acusan mutuamente de violar la tregua.

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023, después de que insurgentes encabezados por Hamás atacaran el sur de Israel, mataran a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaran a otras 251 como rehenes. La ofensiva militar israelí en Gaza se cobró la vida de 72.628 palestinos e hirió a otros 172.520, según las últimas cifras del Ministerio de Salud gazatí.

Los palestinos siguen luchando por conseguir alimentos, agua potable, atención médica y refugio después de que la guerra causó una destrucción generalizada, desmanteló la infraestructura sanitaria y desplazó a la mayoría de los residentes del sitiado enclave.

Pero para los pocos surfistas del territorio, hay un respiro, aunque sea fugaz, cuando salen a buscar olas.

“En cuanto sube la marea, dejas tu trabajo y dejas toda tu vida”, explicó Abu Assi. “El trabajo se puede recuperar, como se suele decir. Nosotros vamos a practicar este deporte”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP