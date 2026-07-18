Supremo tribunal de Brasil rechaza petición de Bolsonaro de recibir visita de Milei

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El encuentro estaba previsto para realizarse en la capital, Brasilia, el 25 de julio.

El juez Alexandre de Moraes, quien también presidió el juicio que condenó a Bolsonaro a más de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, señaló en su decisión que al expresidente ya se le prohibieron las visitas de “naturaleza político-electoral”.

Se espera que Milei asista a la convención del Partido Liberal en Sao Paulo, que certificará al senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario, como su candidato para medirse al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula y Milei mantienen una relación fría. El presidente brasileño es un aliado histórico de adversarios de su homólogo, como los expresidentes Cristina Fernández y Alberto Fernández.

Existe un precedente para la decisión de Moraes. En marzo, le negó a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Darren Beattie —un autor conservador que se convirtió en subsecretario de diplomacia pública y asuntos públicos durante el gobierno de Donald Trump—, una solicitud para visitar a Bolsonaro en prisión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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