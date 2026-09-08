Supremo Tribunal de Brasil destituye al jefe de la Policía Federal y agrava la crisis en la corte

El presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, derecha, habla con el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, centro, junto al ministro de Justicia, Wellington Cesar, extremo izquierdo, durante las celebraciones del Día de la Independencia, en Brasilia, Brasil, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

Mendonca, designado por el expresidente Jair Bolsonaro, señaló en su fallo que el director general de la policía federal, Andrei Rodrigues, nominado por Lula, y el director de inteligencia de la fuerza, Leandro Almada, encabezaban una organización que presuntamente elaboró seis informes ilegales sobre las actividades del magistrado hasta finales de agosto.

Mendonca preside actualmente dos investigaciones políticamente sensibles: una sobre el colapso de Banco Master, que ha atrapado a varios políticos, y otra sobre presuntos fraudes en el sistema de pensiones de Brasil. La primera ha afectado sobre todo a figuras de la oposición del país, mientras que la segunda ha suscitado dudas sobre posibles irregularidades por parte de uno de los hijos de Lula.

Hata el momento, el gobierno de Brasil no ha respondido a la pregunta de si apelará hecha por The Associated Press.

Lula busca reelegirse en octubre frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien actualmente cumple en su domicilio una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.

William Marcel Murad, director ejecutivo de la policía federal y reemplazo interino de Rodrigues, afirmó en un comunicado que el director general cuenta con la “plena confianza” de la fuerza y que los agentes “no se dejarán sacudir por ataques”.

Más tarde, 11 directores de la policía federal indicaron en un comunicado conjunto que habían ofrecido sus renuncias a Murad, quien decidirá si las acepta. Los directores sostuvieron que las acusaciones de Mendonca “carecen de fundamento y desafían la historia, la credibilidad y el compromiso institucional” del director general y del jefe de inteligencia de la fuerza.

“Las narrativas que están notablemente influidas por intereses electorales y políticos no tienen el poder de borrar la historia, la reputación y la trayectoria profesional” de los líderes de la policía federal, se lee en el comunicado.

La decisión de Mendonca de destituir al jefe de la policía federal se produce en medio de un fuerte choque entre él y el juez Alexandre de Moraes, quien condenó a Bolsonaro a prisión el año pasado. La semana pasada, Mendonca desclasificó documentos de la policía federal que mostraban que el propietario de Banco Master, Daniel Vorcaro, buscaba con frecuencia asesoría legal de de Moraes antes de su arresto.

De Moraes había negado previamente cualquier irregularidad relacionada con Vorcaro, aunque su esposa prestó servicios legales a Banco Master como parte de un contrato de 130 millones de reales (25 millones de dólares). Desde que Mendonca decidió desclasificar los documentos la semana pasada, de Moraes enfrenta la presión de políticos, medios de comunicación y expertos legales para que renuncie. Aún no ha hecho comentarios públicos sobre el caso.

Los principales medios de Brasil informaron la semana pasada que Mendonca buscaba que se suspendiera a de Moraes del tribunal hasta que este decida si debe ser investigado en el posible caso de corrupción. De Moraes, a su vez, sostuvo en otro fallo que Mendonca debería ser investigado por el tribunal y potencialmente sometido a un juicio político por el Senado por entrevistar a Vorcaro en agosto sin la presencia de agentes de la policía federal ni fiscales.

Miles de simpatizantes del candidato presidencial opositor, el senador Flávio Bolsonaro, llenaron el lunes la principal arteria de Sao Paulo, y muchos pidieron la destitución de de Moraes. Los manifestantes exhibieron una enorme figura inflable de Mendonca y vistieron camisetas en apoyo al juez del Supremo Tribunal Federal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP