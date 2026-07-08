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Supervivientes de los sismos en Venezuela batallan por agua limpia y saneamiento

MAIQUETÍA, Venezuela (AP) — Miles de personas afectadas por los devastadores terremotos en Venezuela del mes pasado enfrentan cada vez más dificultades para acceder al agua limpia, así como a servicios de saneamiento e higiene.

Personas afectadas por los terremotos llevan ayuda humanitaria enviad por EEUU, en La Guaira, Venezuela, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Personas afectadas por los terremotos llevan ayuda humanitaria enviad por EEUU, en La Guaira, Venezuela, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

Las familias en La Guaira, el estado más afectado, van a la playa para ducharse y hacer sus necesidades, y ahora hay excremento en partes de las antes concurridas playas caribeñas. Otros están usando la poca agua que queda en los tinacos de las casas para lavar los platos y asearse. Muchas viven en refugios temporales o a la intemperie después de que 190 edificios se derrumbaron y otros 856 resultaron dañados, según las autoridades, en los terremotos consecutivos del 24 de junio que dejaron 3.685 muertos.

Juliani Herrera, de 20 años, comentó sobre los grandes tanques azules de plástico que muchas familias venezolanas usan para almacenar agua los días en que la empresa estatal presta servicio en las zonas. Dijo que siempre tienen agua en el depósito, pero con el terremoto se rompieron la mayoría de los tinacos de las casas. Ahora tienen que esperar a ver si viene un camión cisterna y los llena.

Algunas de las comunidades afectadas solo tenían servicio de agua potable una o dos veces al mes incluso antes de los terremotos. En Maiquetía, conocida por albergar el principal aeropuerto del país, la gente hizo fila el miércoles para recibir una caja con la bandera de Estados Unidos que contenía alimentos, agua y un kit de higiene que incluía un jabón, un cepillo de dientes y toallitas para limpieza corporal.

Herrera recibió una de las cajas que se repartieron en un refugio improvisado junto a la playa y la cargó durante varias cuadras. Trae el mentón, la parte superior del brazo y las manos cubiertos de rasguños manchados de yodo que se hizo cuando se cayó de una motocicleta mientras el suelo se sacudía violentamente al producirse los sismos.

Beatriz Ochoa, jefa regional de incidencia para América Latina del Consejo Noruego para Refugiados, señaló en un comunicado que se necesitan mejores condiciones para prevenir la propagación de enfermedades, ya que las personas viven en entornos densamente poblados, con altas temperaturas y lluvias estacionales, y con privacidad limitada.

Comentó que ha visto a familias haciendo todo lo que pueden para mantener la dignidad en condiciones difíciles, como en un refugio temporal, donde vio a gente organizándose para mantener limpios los espacios comunes, incluso mediante retretes improvisados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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