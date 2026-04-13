Supertifón en el océano Pacífico se dirige a grupo de remotas islas de EEUU

Esta imagen satelital proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra el súper tifón Sinlakua en el Océano Pacífico, el lunes 13 de abril de 2026. (NOAA vía AP) AP

Se espera que el supertifón Sinlaku toque tierra el martes en las Islas Marianas del Norte y azote con vientos destructivos, lluvias intensas generalizadas e inundaciones, informó el Servicio Meteorológico Nacional el lunes.

Guam, un territorio de Estados Unidos con instalaciones militares estadounidenses y unos 170.000 habitantes, también podría registrar vientos dañinos y está bajo una advertencia de tormenta tropical. La Guardia Costera de Estados Unidos emitió advertencias de inundaciones y vientos fuertes durante el fin de semana.

El tifón tropical —el más fuerte del planeta hasta ahora este año— generaba vientos sostenidos de 278 km/h (173 mph) el lunes, cuando se acercaba a las islas de Rota, Tinian y Saipan, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones.

Aunque se prevé que se debilite ligeramente en los próximos días, Sinlaku se espera que pase cerca de las islas como un tifón de categoría 4 o 5.

En las tres islas viven unas 50.000 personas, la mayoría en Saipan, conocida por sus relajados complejos turísticos, el esnórquel y el golf, además de ser la capital de las Islas Marianas del Norte.

Saipan fue escenario de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en la que murieron más de 50.000 soldados japoneses y estadounidenses, así como civiles locales.

En Guam, donde el tifón Mawar dejó sin electricidad a los habitantes de la isla durante días en 2023, funcionarios militares de Estados Unidos advirtieron al personal que se preparara para la tormenta y se refugiara en el lugar. Los militares controlan aproximadamente un tercio de las tierras de la isla, un centro crucial para las fuerzas estadounidenses en el Pacífico.

El presidente Donald Trump aprobó el sábado declaraciones de emergencia por desastre para Guam y las Islas Marianas del Norte, lo que permite ayuda adicional para los servicios de emergencia.

Un supertifón es el nombre que se da a los ciclones tropicales más fuertes que se forman en el noroeste del océano Pacífico, donde suelen originarse las tormentas más intensas del planeta.

Supervisados por el Centro Conjunto de Alerta de Tifones en Guam, los supertifones equivalen a huracanes de categoría 4 o 5 en el Atlántico, con vientos de al menos 240 km/h (150 mph). Se han identificado más de 300 supertifones desde que el centro de alerta empezó a usar ese nombre hace casi 80 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP