Superávit comercial de China supera $1 billón por 2do año seguido; exportaciones suben 35%

Compartir en:









Los pasajeros esperan en una sala de salidas junto a un letrero electrónico que anuncia una fábrica de piezas de maquinaria, en una estación de tren de Shanghái, China, el lunes 19 de octubre de 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

Las exportaciones en octubre se dispararon 35,2% respecto a hace un año, informó la agencia de aduanas. Las exportaciones han crecido con rapidez este año, respaldadas por bienes de alta tecnología como semiconductores y automóviles. Las importaciones aumentaron 41,6% interanual.

Entre enero y octubre, China registró un superávit comercial de 1,04 billones de dólares, aunque el superávit se redujo el mes pasado a 105.300 millones de dólares comparados con 133.500 millones en septiembre, debido a un crecimiento en las importaciones.

Eso coloca a China en camino de superar el superávit comercial récord del año pasado, que fue de 1,2 billones de dólares. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP