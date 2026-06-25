americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Suns llegan a acuerdo para traer de vuelta a Mark Williams por 38 millones en 3 años: fuente AP

PHOENIX (AP) — Los Suns de Phoenix están ultimando un acuerdo para traer de vuelta al pívot Mark Williams por 38 millones de dólares y tres años, manifestó el jueves una persona familiarizada con las negociaciones.

ARCHIVO - El pívot de los Suns de Phoenix, Mark Williams, choca las manos con sus compañeros de equipo durante la presentación de los jugadores previa a un partido de baloncesto del torneo play-in de la NBA contra los Trail Blazers de Portland, el 14 de abril de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin, Archivo)
ARCHIVO - El pívot de los Suns de Phoenix, Mark Williams, choca las manos con sus compañeros de equipo durante la presentación de los jugadores previa a un partido de baloncesto del torneo play-in de la NBA contra los Trail Blazers de Portland, el 14 de abril de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin, Archivo) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo —informado primero por ESPN— no ha sido anunciado.

Williams, de 24 años, era agente libre restringido después de anotar 11,7 puntos y capturar ocho rebotes por partido la temporada pasada. El jugador de 2,16 metros disputó sus primeras tres temporadas con los Hornets de Charlotte antes de ser traspasado a los Suns en un acuerdo del día del draft en 2025.

Williams —quien fue la selección número 15 del draft de 2022— ha lidiado con lesiones a lo largo de su carrera, pero la temporada pasada jugó un máximo personal de 60 partidos, incluidos 55 como titular.

Lanzó con un 64% de acierto en tiros de campo y promedió casi un tapón por partido.

Los Suns han estado ocupados en los últimos días, al renovar a varias piezas clave de la temporada pasada. Collin Gillespie acordó la semana pasada un contrato de 48 millones de dólares por cuatro años, mientras que Jordan Goodwin aceptó un contrato valorado en 19 millones de dólares por tres años.

Durante el draft a inicios de esta semana, los Suns subieron posiciones para seleccionar al oriundo de Arizona Koa Peat con la elección número 30.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Díaz-Canel niega apertura política y dice que no habrá restauración capitalista en Cuba tras reformas de junio

Díaz-Canel niega apertura política y dice que no habrá restauración capitalista en Cuba tras reformas de junio

Arrestan a cubano acusado de intentar desalojar con cuchillo a dos inquilinos en Downtown Miami, según policía

Arrestan a cubano acusado de intentar desalojar con cuchillo a dos inquilinos en Downtown Miami, según policía

Devastadores terremotos en Venezuela dejan 164 muertos y 971 heridos; La Guaira es zona de desastre

Devastadores terremotos en Venezuela dejan 164 muertos y 971 heridos; La Guaira es zona de desastre

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Un puesto de comida en Mount Prospect, Illinois, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Economía de EEUU creció a un sólido ritmo de 2,1% entre enero y marzo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter