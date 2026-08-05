Sumar pide que España reconsidere coorganizar el Mundial 2030 con Marruecos tras crisis migratoria

Migrantes que irrumpieron España desde Marruecos se reúnen en una playa del enclave español de Ceuta, el domingo 2 de agosto de 2026. (Foto AP/Antonio Sempere) AP

Sumar, un pequeño partido de izquierda que comparte el gobierno de España con los socialistas, presentó una moción en el Parlamento del país el miércoles en la que pide a las autoridades deportivas españolas que revisen su plan de coorganizar el torneo de fútbol de 2030 con Marruecos y Portugal.

Sumar solo tiene 26 escaños en el Parlamento de 350 miembros, pero su voz es importante porque ocupa carteras ministeriales en el gobierno del presidente del Gobierno socialista Pedro Sánchez, quien ha recibido críticas de otros miembros de la Unión Europea por la crisis de Ceuta.

La moción no sería vinculante. Sumar indicó que espera conseguir más apoyo en el Parlamento, pero más allá del posible respaldo de otros pequeños partidos de izquierda, eso parece poco probable por ahora.

Sánchez ha defendido públicamente el papel de las autoridades marroquíes y afirmó que actuaron con rapidez para ayudar en el retorno de casi todas las 72.000 personas que cruzaron a Ceuta la semana pasada. Unas 2.000 personas permanecen en Ceuta, según el Ministerio del Interior de España, entre ellas mil menores.

Pero voces de la oposición e incluso la ministra de Defensa de España han pedido que Marruecos ofrezca una explicación más detallada sobre su respuesta a la crisis, que se vio alimentada por publicaciones en redes sociales que animaban a la gente a cruzar la frontera. Más de 80 personas murieron cuando intentaron nadar en un cruce masivo cerca de un espigón y de la valla fronteriza desde Marruecos hacia Ceuta, una ciudad española situada en la costa del norte de África, el jueves y el viernes.

Nahuel González, de Sumar, uno de los diputados que redactaron la moción, acusó a Marruecos de utilizar los flujos migratorios con fines políticos.

“El Estado marroquí, la monarquía marroquí, no respeta los derechos humanos, utiliza a los migrantes para ejercer presión política”, declaró González a la cadena pública española TVE.

Consultado al respecto, González no aclaró si Sumar quiere que Marruecos no sea anfitrión del Mundial o que España renuncie a organizar el evento.

“Pedimos que las instituciones deportivas de España reconsideren este Mundial que se va a compartir con Marruecos porque creemos que debemos defender los derechos humanos”, sostuvo González.

Un pequeño partido del Parlamento de Portugal, Livre, compartió la preocupación. Envió una carta al primer ministro portugués, Luís Montenegro, y al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol en la que pidió una reevaluación del Mundial, al calificarlo de “insostenible” tras la crisis de Ceuta.

La mayor parte del Mundial de 2030 será coorganizada por España, Marruecos y Portugal, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay también tienen previsto albergar un partido cada uno. La conexión sudamericana marcará el centenario de que Uruguay acogiera el primer Mundial en 1930.

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La periodista de video Helena Alves colaboró desde Lisboa, Portugal.

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FUENTE: AP