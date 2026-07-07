Suiza y Colombia van a la prórroga tras empate 0-0 en el Mundial

Luis Suárez, de Colombia, disputa un balón con Nico Elvedi, de Suiza, en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, disputado el martes 7 de julio de 2026 en Vancouver, Canadá (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

El ganador del encuentro se enfrentará a la campeona defensora Argentina el sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

Suiza no ha alcanzado los cuartos de final de una Copa del Mundo desde que fue sede del torneo en 1954. Y el martes, los suizos jugaban con un equipo mermado sin su joven figura, el centrocampista Johan Manzambi, quien se lesionó durante el entrenamiento del lunes.