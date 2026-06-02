Suiza: Embola se retrasa en viajar al Mundial. EEUU sigue revisando su documento de viaje

Breel Embolo, de Suiza, celebra tras anotar un gol durante el partido de fútbol amistoso internacional entre Suiza y Jordania en San Galo, Suiza, el domingo 31 de mayo de 2026. (Gian Ehrenzeller/Keystone vía AP) AP

“Lamentablemente, Breel Embolo no puede viajar actualmente a Estados Unidos con el equipo”, señaló la federación suiza de fútbol y explicó que su ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje) no estaba aprobado.

Será el tercer Mundial en el que Embolo asoma como el delantero titular de Suiza. Ha firmado 24 goles en 86 partidos internacionales.

Los suizos debían volar desde Zúrich alrededor del mediodía del martes, hora local, hacia Los Ángeles antes de dirigirse a un campamento de entrenamiento del Mundial en San Diego.

“A las 10:30 de la mañana se nos informó que su solicitud de ESTA había sido sometida a una revisión adicional” indicó la federación suiza sin dar más detalles.

No está claro por qué Estados Unidos tiene inquietudes sobre Embolo, de 29 años, quien tuvo problemas previos con las autoridades en Alemania y Suiza en torno a la pandemia de COVID-19.

Su entonces club, Borussia Mönchengladbach, lo sancionó en 2021 por asistir a una fiesta con amigos durante un confinamiento. En 2024, se le vinculó en Basilea con un caso penal por la compra de certificados de prueba falsificados en 2021.

Sin embargo, Embolo viajó a Estados Unidos hace un año con el equipo suizo para amistosos contra los coanfitriones del Mundial: México y Estados Unidos. En esa breve gira, Suiza venció 4-2 a México en Salt Lake City y derrotó 4-0 a Estados Unidos en Nashville.

La federación suiza manifestó el martes que está “en contacto con las autoridades pertinentes y espera que Breel se incorpore al equipo más tarde hoy (martes) o viaje mañana y se una entonces al plantel”.

Suiza parece favorita para avanzar de un grupo del Mundial que incluye al coanfitrión Canadá, Bosnia-Herzegovina y Qatar.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP