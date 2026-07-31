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Sugano gana su 11mo juego y los Rockies vencen 3-1 a los Reales tras retraso por granizo

DENVER (AP) — Tomoyuki Sugano permitió una carrera en 6 2/3 entradas para ganar por séptima vez en sus últimas ocho aperturas, y los Rockies de Colorado vencieron 3-1 a los Reales de Kansas City la noche del viernes después de que una tormenta de granizo retrasó el inicio una hora.

Tomoyuki Sugano, abridor de los Rockies de Colorado, trabaja en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el viernes 31 de julio de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Tomoyuki Sugano, abridor de los Rockies de Colorado, trabaja en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el viernes 31 de julio de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Sugano (11-4) toleró cinco imparables e igualó su salida más larga de la temporada para ayudar a los Rockies a cortar una racha de cuatro derrotas. Se fue tras 83 lanzamientos con el venezolano Salvador Pérez en primera base, y Johnny Rave recibió al venezolano Antonio Senzatela con un sencillo para poner corredores en las esquinas. Josh Rojas elevó al jardín izquierdo para mantener el 3-1.

Senzatela y Brennan Bernardino consiguieron dos outs cada uno, y Jordan Romano lanzó la novena para su quinto salvamento en cinco oportunidades con Colorado.

Sugano tiene marca de 7-0 desde el 1 de junio — empatado con Robbie Ray, de los Gigantes, como el mejor de las mayores en ese lapso. Es el primer ganador de 11 juegos para Colorado desde que el venezolano Germán Márquez terminó 12-11 en 2021.

Sugano permitió el 15to jonrón de Carter Jensen con dos outs en la sexta para recortar la diferencia a 3-1. Fue el 21ro que el derecho ha permitido en 19 aperturas — 18 de ellos en solitario.

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FUENTE: AP

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