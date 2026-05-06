Suecia detiene petrolero sancionado vinculado a flota fantasma rusa

La Guardia Costera de Suecia y la policía de ese país toman el Jin Hui, un buque tanquero que llevaba posiblemente bandera falsa, en el Mar Báltico, el 3 de mayo del 2026. (Guardia Costera de Suecia via AP) AP

La Guardia Costera sueca indicó que abordó y detuvo el domingo al Jin Hui, bajo sospecha de enarbolar una bandera falsa mientras transitaba por aguas suecas.

La embarcación navegaba por el mar Báltico bajo bandera siria, indicó la guardia costera en un comunicado. También hay preocupaciones sobre la navegabilidad del buque.

El Jin Hui —que el lunes permanecía anclado frente a Trelleborg— figura actualmente en las listas de sanciones de la Unión Europea, el Reino Unido y Ucrania, escribió en X el ministro de Defensa Civil de Suecia, Carl-Oskar Bohlin.

Los fiscales suecos señalaron el lunes que el capitán del barco, un ciudadano chino, fue arrestado bajo sospecha de usar un documento falso y por otros delitos.

Es la quinta incautación de un buque por parte de la guardia costera de Suecia en las últimas semanas.

“Los barcos con presuntas deficiencias en su navegabilidad siguen navegando en aguas suecas", señaló Daniel Stenling, subdirector de operaciones de la guardia costera. "Esto no es aceptable. Hemos intervenido antes, ahora intervenimos de nuevo”.

El embajador de Rusia en Suecia, Sergey Belyaev, indicó en un comunicado el miércoles que el Jin Hui no opera bajo bandera rusa, y afirmó que las autoridades suecas dijeron a la embajada que no había rusos a bordo.

El comunicado no abordó directamente la acusación relacionada con la flota fantasma.

Suecia anunció el año pasado que intensificaría las comprobaciones de seguros a buques extranjeros, con el objetivo de endurecer los controles sobre embarcaciones rusas sospechosas de transportar petróleo y gas o de llevar grano ucraniano robado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP