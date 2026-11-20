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El presidente de la FIFA Gianni Infantino acude al partido inaugural de la Copa Mundial Femenina Sub20 entre Polonia y Argentina en Katowice, Polonia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Foto AP/Beata Zawrzel, Archivo) AP

El abogado suizo-italiano de 56 años, quien se convirtió en la máxima autoridad del fútbol mundial en 2016, buscará extender su mandato hasta 2031 en una votación de las 211 federaciones miembro de la FIFA el 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

“Se trata de un reconocimiento al liderazgo del actual titular de la FIFA y a las transformaciones positivas en el fútbol”, expresó la CONMEBOL en un comunicado tras una reunión de su consejo en la ciudad colombiana de Barranquilla, en víspera de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

El respaldo de Sudamérica a Infantino llegó luego de confirmarse esta semana que tendrá como contendientes al exfutbolista y directivo japonés Kohzo Tashima y el presidente de la Federación Francesa de Fútbol desde 2023, Philippe Diallo.

La CONMEBOL forma parte del núcleo duro de apoyo a Infantino, incluso en medio de la tormenta que se desató a mediados de este año cuando el presidente intentó ceder a un grupo inversor privado los derechos de explotación de los mundiales, plan del cual desistió en medio de una fuerte reacción en contra.

Bajo la presidencia de Infantino, Sudamérica se ha visto favorecida por el giro de millonarias sumas para el desarrollo del fútbol. Además, el presidente de FIFA apoyó el pedido de Uruguay, Argentina y Paraguay para convertirse en co-anfitriones del Mundial 2030 junto a España, Marruecos y Portugal. Será la primera Copa del Mundo que se disputará en tres continentes.

La CONMEBOL impulsa una propuesta para ampliar de 48 a 64 equipos los participantes del próximo Mundial, una idea que podría materializarse si Infantino es reelecto.

En una elección con tres candidatos, se necesitan votos de dos tercios de los miembros con derecho a voto para ganar en la primera ronda. En una segunda instancia, el aspirante con menos votos queda eliminado y luego bastará una mayoría simple para ganar. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP aquí FUENTE: AP