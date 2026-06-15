Sudamérica arranca con el pie izquierdo en el Mundial

El ecuatoriano Angelo Preciado (17) despeja el balón durante el partido entre Ecuador y Costa de Marfil en el Mundial, el domingo 14 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Petr David Josek) AP

Los comentarios de los técnicos tras los resultados poco convincentes tuvieron un tono similar.

“Es normal es el dolor. Es normal sentir esa impotencia, pero hay que aceptarlo”, dijo Sebastián Beccacece, el técnico argentino de Ecuador.

Gustavo Alfaro, el argentino que dirige a Paraguay, señaló que "estos son aprendizajes dolorosos, sí, muy dolorosos”.

“No se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido”, señaló Carlo Ancelotti, el técnico italiano de Brasil.

Uruguay se estrena el lunes contra Arabia Saudí en Miami, la campeona defensora Argentina chocará con Argelia el martes en Kansas City y Colombia saldrá a escena contra Uzbekistán el miércoles en la Ciudad de Méico.

Sudamérica tiene una orgullosa tradición futbolística y es el único continente, aparte de Europa, que ha producido campeones del Mundial.

El mal arranque en el torneo de algunas selecciones sudamericanas contrasta con una buena actuación inicial de los tres anfitriones norteamericanos.

“Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad", señaló Alfaro. "Nos superaron en el plano táctico y en el plano físico también. Entonces, hay un montón de detalles que tenemos que ajustar”.

En el día inaugural del Mundial, México doblegó 2-0 a Sudáfrica y Canadá consiguió su primer punto en un Mundial tras un empate 1-1 con Bosnia y Herzegovina.

Ecuador, que disputa su quinta Copa del Mundo y aspira a alcanzar la fase de eliminación directa por segunda vez, jugó prácticamente como local en Filadelfia, donde la mayoría de los 68.274 aficionados —un lleno— vistieron las camisetas amarillas del equipo.

Pero a Tri vio terminar su racha de 19 partidos invicta con su primera derrota desde el 1-0 ante Brasil en septiembre de 2024.

"Lo que más me duele fue no poder ​devolverle algo a la gente", expresó Beccacece. “Hay que procesarla, hay que dejar atrás lo que pasó, concentrarnos en lo que viene y creo que debemos ahora confiar”.

El capitán ecuatoriano Enner Valencia dijo que el equipo mantiene la esperanza pese a la derrota.

“Esto recién inicia y tenemos torneo por delante”, dijo Valencia, goleador histórico de la selección. "Nuestro pensamiento no va a cambiar por una situación como esta. Este grupo ha sabido sacar adelante situaciones mucho mas difíciles que esta, y esto va a ser una prueba para nosotros. Estamos capacitados para sacar esto adelante”.

Y el arquero Hernan Galíndez mencionó lo impredecibles que pueden ser los partidos inaugurales de un Mundial y sobre cómo no necesariamente deben tomarse como un indicador del resultado final del torneo.

“En el último Mundial, ganamos el primer partido y después nos quedamos fuera”, recordó. “Argentina, en el último Mundial, perdió el primer partido y ganó el Mundial, así que nada te garantiza nada”.

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FUENTE: AP