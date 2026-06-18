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Sudáfrica mantiene vivas sus esperanzas en el Mundial al empatar 1-1 ante República Checa

ATLANTA (AP) — Teboho Mokoena comenzó el partido con lágrimas en los ojos y lo terminó con una sonrisa en el rostro. El volante convirtió un penal en la recta final para darle el jueves a Sudáfrica el empate 1-1 contra la República Checa en el Mundial.

Teboho Mokoena tras anotar el gol de penal que le dio a Sudáfrica el empate 1-1 contra la República Checa en el Grupo A del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
Teboho Mokoena tras anotar el gol de penal que le dio a Sudáfrica el empate 1-1 contra la República Checa en el Grupo A del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Un remate de larga distancia de Thapelo Maseko impactó en la mano de Pavel Sulc dentro del área.

Mokoena, a quien las cámaras captaron con lágrimas corriéndole por las mejillas durante el himno nacional previo al partido, se paró frente al punto penal y clavó su remate rasante a la derecha del arquero checo Matej Kovar a los 83 minutos.

Michal Sadilek había puesto en ventaja a los checos en el sexto minuto en el Mercedes-Benz Stadium. Alexandr Sojka habilitó a Sadilek y este deslizó un disparo que pasó pegado al guardameta Ronwen Williams.

Ambos equipos sufrieron derrotas al debutar en escenarios de México, ambos sabían que otro tropiezo perjudicaría seriamente sus posibilidades de alcanzar la ronda de dieciseisavos de final.

Sudáfrica recibió fuertes críticas tras su derrota 2-0 ante el coanfitrión México, lo que reavivó la posibilidad de que el país prolongue su racha de nunca acceder a la fase de eliminación directa de un Mundial, ni siquiera cuando fue anfitrión en 2010.

Los checos perdieron 2-1 ante Corea del Sur en su primer partido.

Aún con opciones de avanzar desde el Grupo A, ambos equipos viajarán a México para el cierre de la primera fase. Sudáfrica se las verá contra Corea del Sur el miércoles en Monterrey, mientras que la República Checa se medirá con México a la misma hora en la Ciudad de México.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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