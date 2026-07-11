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Sudáfrica busca exención arancelaria de EEUU ante investigación sobre trabajos forzados

JOHANNESBURGO (AP) — Sudáfrica ha solicitado a Estados Unidos que le exima de una propuesta arancelaria vinculada a una investigación federal sobre la aplicación de prohibiciones a las importaciones de productos elaborados con trabajos forzados en decenas de países, argumentando argumentar que cuenta con leyes sólidas que prohíben esa práctica.

Un montacargas pasa frente a contenedores navales en un depósito, el viernes 1 de agosto de 2025, en Johannesburgo, Sudáfrica. (AP Foto/Themba Hadebe, Archivo)
Un montacargas pasa frente a contenedores navales en un depósito, el viernes 1 de agosto de 2025, en Johannesburgo, Sudáfrica. (AP Foto/Themba Hadebe, Archivo) AP

El Departamento de Comercio, Industria y Competencia encabezó a una delegación sudafricana que compareció esta semana ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en Washington como parte de una investigación de la Sección 301 que analiza si al menos 60 economías aplican adecuadamente las prohibiciones a las importaciones de bienes elaborados con trabajos forzados.

La delegación recalcó que Sudáfrica ha ratificado importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo que prohíben el trabajo forzado y que cuenta con leyes que le permiten a las autoridades bloquear las importaciones producidas mediante trabajos forzados. También señaló que los bienes producidos mediante trabajo penitenciario ya están prohibidos por la legislación sudafricana.

La misión sudafricana pidió a Washington que se abstenga de imponer un arancel propuesto del 12,5% a las exportaciones sudafricanas y solicitó exenciones para exportaciones clave, incluidos los metales del grupo del platino, vehículos, cítricos, pescados y mariscos, vino y frutos secos, asegurando que no había evidencia de que se produjeran con trabajo forzoso.

Las relaciones comerciales entre Washington y Pretoria se han vuelto cada vez más tensas, con repetidas fricciones en materia de comercio y política exterior en los últimos años, incluidas discrepancias sobre aranceles, las políticas internas de Sudáfrica y posturas opuestas en torno a varios conflictos, incluida la guerra en Gaza.

Sudáfrica se ha beneficiado desde hace tiempo del acceso libre de aranceles al mercado de Estados Unidos en virtud de la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África, un programa comercial que ha respaldado exportaciones por miles de millones de dólares desde África subsahariana. El programa está por expirar a menos que el Congreso de Estados Unidos lo renueve.

El ministro de Comercio de Sudáfrica, Parks Tau, manifestó que Estados Unidos seguía siendo un socio comercial importante y añadió que el gobierno continuaría dialogando con Washington sobre la investigación y otros asuntos, como los aranceles vigentes sobre el acero, el aluminio y los automóviles.

Después de la audiencia, la oficina comercial de Estados Unidos señaló que se podrán realizar presentaciones adicionales hasta el jueves, antes de tomar una decisión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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