Sudáfrica arresta a extranjeros que deseaban luchar en la guerra entre Rusia y Ucrania

Cráteres y casas destrozadas cerca del frente en la región de Donetsk en Ucrania, el 21 de enero del 2026. (Iryna Rybakova/93ra Brigada Mecanizada de Ucrania via AP) AP

La policía arrestó a los sospechosos, de entre 20 y 26 años, el domingo en la noche en el Aeropuerto O.R. Tambo y en un hotel cercano en el vecindario de Bruma en Johannesburgo, indicó el coronel Katlego Mogale.

Los sospechosos estaban a punto de abordar vuelos hacia Rusia cuando los agentes intervinieron tras una investigación en la que participaron Interpol y organismos policiales locales e internacionales, indicó la policía. No se identificaron las nacionalidades de los sospechosos ni a qué bando planeaban unirse.

Los nueve deben comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Kempton Park por acusaciones de violar la Ley de Regulación de Asistencia Militar Extranjera que prohíbe la actividad mercenaria y regula la asistencia militar a partes en conflictos extranjeros, incluida la captación y el entrenamiento. Sus disposiciones también se aplican a extranjeros que actúen dentro de Sudáfrica. La policía no dio una fecha para la comparecencia de los acusados ante el tribunal.

Los arrestos se producen en medio de una creciente preocupación por el reclutamiento de africanos para combatir a favor de Rusia, a veces mediante promesas falsas de empleos civiles. Una investigación de Code for Africa, una organización de periodismo de datos, citada por el Institute for Security Studies, identificó 289 sitios web, dominios y perfiles en redes sociales utilizados para atraer reclutas mediante publicidad engañosa y promesas de generosos beneficios.

Sudáfrica ha ayudado a repatriar a varios ciudadanos que, según afirmó, fueron atraídos al conflicto. La policía investigó denuncias de que Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, ayudó a atraer a 17 hombres sudafricanos para combatir por Rusia bajo promesas de entrenamiento en seguridad. Ella negó haber cometido irregularidades y renunció al Parlamento en noviembre de 2025 tras las acusaciones. Zuma-Sambudla nunca fue acusada formalmente, pero fue investigada.

En un caso separado, una presentadora de radio, Nonkululeko Mantula, fue acusada a finales de 2025 de reclutar a cuatro hombres sudafricanos para unirse al ejército de Rusia. Los hombres también enfrentaron cargos de violar la ley sobre asistencia militar extranjera.

En el vecino Zimbabue, las autoridades informaron en marzo que 15 ciudadanos habían muerto en la guerra en Ucrania y que buscaban el regreso de otros 66. El ministro de Información, Zhemu Soda, manifestó que se le prometió a los reclutas empleos bien remunerados, pero les confiscaron sus documentos de viaje y fueron obligados a ir a la guerra.

El gobierno de Kenia indicó en febrero que más de 1.000 ciudadanos habían sido reclutados para combatir por Rusia. Las familias protestaron en Nairobi en marzo, exigiendo el regreso de sus familiares y el enjuiciamiento de los responsables.

Tras una cumbre Rusia-África en Moscú en octubre, Ghana y Kenia dijeron que habían obtenido compromisos de Rusia de no reclutar a sus ciudadanos. El Ministerio de Exteriores de Ghana señaló que la garantía abarcaba tanto el reclutamiento irregular como el alistamiento voluntario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP