Suben a 67 los muertos en la crisis fronteriza entre España y Marruecos en Ceuta

España anunció la instalación de una barrera de contención a lo largo de la valla del espigón que se adentra en el mar, después de que decenas de miles de migrantes vulneraran la frontera del diminuto enclave costero esta semana.
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CEUTA, España (AP) — La cifra de muertos en la crisis fronteriza en el territorio español de Ceuta, en el norte de África, con Marruecos aumentó a 67 personas, dijo el gobierno español el sábado.
España anunció la instalación de una barrera de contención a lo largo de la valla del espigón que se adentra en el mar, después de que decenas de miles de migrantes vulneraran la frontera del diminuto enclave costero esta semana.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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