Suben a 67 los muertos en la crisis fronteriza entre España y Marruecos en Ceuta

Soldados del ejército español ayudan a una persona que llegó a nado al enclave español de Ceuta, en el norte de África, desde Marruecos, el 1 de agosto de 2026. (AP Foto/Antonio Sempere) AP

España anunció la instalación de una barrera de contención a lo largo de la valla del espigón que se adentra en el mar, después de que decenas de miles de migrantes vulneraran la frontera del diminuto enclave costero esta semana.