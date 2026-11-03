Suben a 29 los muertos tras ataque ruso a centro de ayuda en Ucrania; 48 siguen desaparecidos

Una mujer y su gato se cobijan de un ataque ruso con misiles y drones en una estación de metro, ahora utilizada como refugio antibombas, en Kiev, Ucrania, el martes 3 de noviembre de 2026. (AP Foto/Danylo Antoniuk) AP

Rusia lanzó 289 drones de ataque, 17 misiles balísticos y 59 misiles de crucero en nueve regiones, lo que provocó cortes de electricidad de emergencia, indicó el presidente, Volodymyr Zelenskyy, en una publicación en línea en la que señaló que el bombardeo coincidió con las elecciones en Estados Unidos.

“Los rusos creen que Estados Unidos no notará esta señal suya", afirmó Zelenskyy. "Pero tenemos que notarla y detener ese terror. Tenemos que ayudar a Ucrania a defender sus cielos; de lo contrario, Rusia nunca detendrá sus ataques con misiles”.

El ataque con bombas guiadas golpeó primero un edificio escolar utilizado para distribuir ayuda humanitaria en Komyushuvakha, una aldea de la región sureña ucraniana de Zaporiyia, y luego apuntó a un refugio cercano.

Entre los fallecidos había cuatro agentes de policía y dos rescatistas, informó el martes Mykhailo Semikin, jefe interino de la administración militar regional. Al menos cinco personas resultaron heridas.

En la región nororiental de Járkiv, un ataque combinado ruso con misiles y drones hirió al menos a 62 personas, indicaron las autoridades locales.

Un ataque dañó un centro médico en el distrito de Nemyshlianskyi, hizo añicos las ventanas de cuatro edificios de apartamentos y dañó automóviles. Más de 200 pacientes fueron trasladados a otros centros médicos, señaló Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar regional.

En el área de Dnipro, los rescatistas sacaron con vida a una mujer de entre los escombros la mañana del martes, después de que un ataque ruso matara a una persona e hiriera a 17, informaron las autoridades locales.

El ataque dañó una clínica ambulatoria y un hospital. Los pacientes fueron trasladados a otros hospitales, indicó Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa afirmó el martes que derribó 856 drones ucranianos durante la noche. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que 493 drones fueron lanzados hacia la capital rusa.

Un ataque con drones ucranianos hirió a dos empleados en una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Yaroslavl, informó el martes el gobernador regional Mikhail Yevrayev. Agregó que hubo daños en la infraestructura de la refinería.

Se han implementado apagones rotativos en el sur, el oeste y el este de Crimea, ocupada por Rusia, tras ataques contra infraestructura energética, informaron el martes funcionarios instalados por Moscú.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP