Suben a 28 los muertos por tormentas en Afganistán, dicen autoridades

Compartir en:









Vecinos inspeccionan una casa dañada tras inundaciones, aludes y tormentas en la provincia de Kandahar, Afganistán, el domingo 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Sibghatullah) AP

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán señaló que las tormentas y las fuertes lluvias de los últimos días en varias provincias han provocado graves inundaciones, deslizamientos de tierra y rayos, y añadió que las cifras podrían aumentar a medida que se disponga de más detalles.

La autoridad indicó que el temporal ha destruido 130 viviendas y dañado otras 436. Además, ha matado a más de 240 animales, ha arrasado 93 kilómetros (58 millas) de carreteras y ha destruido canales de riego y tierras agrícolas. En total, 1.130 familias se han visto afectadas, agregó.

A principios de este año, las intensas nevadas y las inundaciones repentinas dejaron decenas de muertos en todo el país.

Afganistán es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos, con nieve y lluvias intensas que desencadenan inundaciones repentinas, que a menudo matan a decenas, o incluso a cientos, de personas de una sola vez. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas de primavera.

Décadas de conflicto, sumadas a una infraestructura deficiente, una economía en dificultades, la deforestación y los efectos cada vez más intensos del cambio climático han amplificado el impacto de este tipo de desastres, en particular en zonas remotas donde muchas viviendas están construidas de barro y ofrecen una protección limitada frente a aguaceros repentinos o fuertes nevadas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP