americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Suben a 24 los muertos en un ataque ruso a un edificio de apartamentos en Kiev

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el viernes que un ataque ruso con misiles contra un edificio de apartamentos en Kiev en la víspera se cobró la vida de 24 personas, entre las que había tres menores.

El interior de un departamento en un edificio residencial dañado por un ataque ruso con misiles, visto desde el exterior, en Kiev, Ucrania, el 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)
El interior de un departamento en un edificio residencial dañado por un ataque ruso con misiles, visto desde el exterior, en Kiev, Ucrania, el 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky) AP

Zelenskyy indicó en X que los equipos de emergencia terminaron de excavar entre los escombros del edificio después de más de un día.

Un misil de crucero impactó en el bloque de nueve pisos, situado en una esquina, en lo que según la fuerza aérea ucraniana fue el mayor bombardeo de Rusia contra el país desde el inicio de su invasión a gran escala.

El ataque se dirigió principalmente contra la capital ucraniana, donde 48 personas resultaron heridas, señaló Zelenskyy.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Director de la CIA se reúne con el nieto de Raúl Castro El Cangrejo en La Habana
ULTIMA HORA

Director de la CIA se reúne con el nieto de Raúl Castro "El Cangrejo" en La Habana

Avión militar de EEUU sobrevuela La Habana mientras drone espía opera cerca de Cuba

Avión militar de EEUU sobrevuela La Habana mientras drone espía opera cerca de Cuba

La Habana estalla entre apagones: protestas y cacerolazos sacuden varios municipios

La Habana estalla entre apagones: protestas y cacerolazos sacuden varios municipios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter