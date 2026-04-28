Sube levemente confianza del consumidor en EEUU pese al alza de la gasolina

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Una persona le echa gasolina a su carro en Aurora, Oregon, el 7 de abril del 2026. (AP foto/Jenny Kane) AP

The Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor subió ligeramente a 92,8 en abril desde 92,2 en marzo.

Los comentarios de los encuestados sobre los precios, el petróleo, la gasolina y la guerra aumentaron en abril, mientras el precio promedio nacional de un galón de gasolina en Estados Unidos subió a 4,18 dólares esta semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP