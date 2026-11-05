Sube a 5 la cifra de muertos en el derrumbe de un edificio en Nairobi

Se cree que 16 personas siguen desaparecidas desde que el edificio se derrumbó el 23 de octubre.

Cuatro personas fueron rescatadas con vida del edificio de 18 pisos, que se desplomó en una concurrida calle comercial de Nairobi, mientras sus plantas superiores aún estaban en construcción. La planta baja y los sótanos se habían alquilado a negocios, entre ellos una tienda de electrónica, una tienda de comestibles, una tienda de textiles y una carnicería.

El gobernador del condado de Nairobi, Johnson Sakaja, afirmó que el edificio no había sido aprobado para su construcción y que el alquiler de los pisos ya terminados también era ilegal.

Atribuyó lo ocurrido a la débil aplicación de las normas de construcción y a las sanciones mínimas para los promotores, pese a su flagrante desprecio por las leyes de edificación en la capital.

Desde entonces, el promotor ha sido interrogado por los investigadores, pero no se han realizado arrestos. El edificio pertenecía a dos socios a través de una empresa conjunta.

Kenia ha registrado 98 derrumbes de edificios en los últimos cinco años, que han dejado 104 muertos y 80 heridos, según datos del gobierno.

El país copatrocina actualmente la Conferencia Internacional sobre el Fortalecimiento de los Servicios de Búsqueda y Rescate en África, junto con Naciones Unidas y el gobierno ruso. Los participantes están debatiendo innovaciones que podrían salvar vidas durante derrumbes de edificios, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias en los países africanos.

Tres días después del derrumbe del edificio en Nairobi, el gobierno se asoció con una empresa china que introdujo tecnología de imágenes térmicas en el lugar. La tecnología detectó a dos personas atrapadas bajo los escombros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP