Subastarán rara primera edición de la novela “Wuthering Heights” con errores ortográficos

Una primera edición de la novela Wuthering Heights de Emily Brontë se exhibe para su venta en la casa de subastas Christie's, con ejemplares estimados entre 400.000 y 600.000 libras esterlinas (540.000 y 810.000 dólares estadounidenses) en Londres, el lunes 15 de junio de 2026. (Foto AP/Kin Cheung) AP

La casa de subastas Christie’s informó el lunes que se trata del primer ejemplar de la novela en la encuadernación original de tela del editor que se subasta desde 1908. Sólo se imprimieron unas 250 copias de la primera edición, y esta ha estado en una biblioteca privada desde poco después de su publicación en 1847.

“La gran mayoría de los ejemplares que sobreviven fueron reencuadernados para coleccionistas o bibliotecas, lo que significa que los ejemplos con la tela original ahora son extremadamente escasos”, explicó Mark Wiltshire, especialista en libros y manuscritos de Christie’s.

Se venderá junto con un ejemplar de “Agnes Grey”, de la hermana Anne Brontë, y se espera que alcance entre 400.000 y 600.000 libras (540.000 y 800.000 dólares) en una subasta en Londres el 30 de junio. Ambos libros llevan los seudónimos masculinos que las hermanas adoptaron para poder publicar: Ellis Bell para Emily y Acton Bell para Anne.

“Wuthering Heights” se llevó a publicación con prisa tras el éxito de “Jane Eyre”, de Charlotte Brontë, y la primera edición es famosa por sus errores tipográficos, entre ellos —señaló Wiltshire— la ocasional falta de ortografía en la palabra “heights”.

La reciente película de Emerald Fennell, con Margot Robbie y Jacob Elordi como la pareja dispareja Cathy y Heathcliff, es la obra más reciente inspirada en —y que se toma libertades con— el sombrío relato gótico de Brontë.

La novela escandalizó a algunos críticos cuando se publicó; uno de ellos, en 1848, denunció su “depravación vulgar y horrores antinaturales”.

Desde entonces, indicó Wiltshire, ha “trascendido la literatura para convertirse en un referente cultural”, e inspiró arte, música —en particular la canción pop-operística de 1978 de Kate Bush— y múltiples adaptaciones cinematográficas.

“Sigue siendo una obra a la que los artistas regresan una y otra vez por su fuerza emocional, su atmósfera y su intensidad psicológica, lo que asegura su lugar no sólo en la historia literaria, sino también en el imaginario cultural más amplio”, afirmó Wiltshire.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP