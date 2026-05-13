Subastan el diamante azul verdoso 'Ocean Dream' por más de 17 millones de dólares en Ginebra

Una empleada de Christie's muestra "The Ocean Dream", el diamante verde-azulado más grande, con 5,50 quilates, durante una subasta el jueves 7 de mayo de 2026, en la casa de subastas Christie's de Ginebra. (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP) AP

El “Ocean Dream”, la pieza más destacada de la subasta de joyas de Christie’s en Ginebra, fue hallado en África Central en la década de 1990. El precio superó fácilmente la estimación previa de entre 7 y 10 millones de francos (unos 9 a 13 millones de dólares).

Rahul Kadakia, presidente de Christie’s para Asia Pacífico, indicó que el comprador fue un cliente privado no identificado, y que la gema tardó unos 20 minutos en venderse, una señal del enorme interés que generó.

El precio duplicó con creces los aproximadamente 8,5 millones de dólares por los que la gema —que figuró entre diamantes de colores raros en la exposición “Splendour of Diamonds” del Smithsonian en 2003— fue vendida en Christie’s en 2014.

“Un resultado estelar, digno del diamante azul verdoso más raro del mundo”, aseguró Tobias Kormind, director general de la joyería en línea 77 Diamonds.

Un diamante azul intenso de seis quilates no se vendió en la subasta del día previo en la casa Sotheby's de Ginebra.

La casa de subastas señaló que la rara piedra, extraída de la célebre mina Cullinan de Sudáfrica, tenía una estimación previa de entre 7,2 millones y 9,6 millones de francos (de 9,2 millones a 12,3 millones de dólares).

“Aunque el diamante no encontró comprador durante la subasta, ahora estamos en conversaciones con varias partes interesadas y confiamos en que pronto encontrará un nuevo hogar”, señaló Sotheby's en un comunicado.

Ambas casas afirman que los coleccionistas se sienten cada vez más atraídos por los diamantes de colores inusuales, que representan apenas una fracción de todos los diamantes extraídos en el mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP