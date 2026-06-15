americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Suárez pega dos jonrones e impulsa seis. Burns respalda paliza de Rojos a Mets 12-0

CINCINNATI (AP) — El pelotero venezolano Eugenio Suárez conectó dos jonrones e impulsó seis carreras, la mayor cifra de su carrera, incluido un grand slam en la segunda entrada, y los Rojos de Cincinnati se encaminaron a una victoria de 12-0 sobre los Mets de Nueva York el lunes por la noche.

Eugenio Suárez, de los Rojos de Cincinnati, celebra después de conectar un cuadrangular de dos carreras durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 15 de junio de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Carolyn Kaster)
Eugenio Suárez, de los Rojos de Cincinnati, celebra después de conectar un cuadrangular de dos carreras durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 15 de junio de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

JJ Bleday añadió un cuadrangular de tres carreras y Chase Burns (8-1) ponchó a siete en cinco entradas en la blanqueada más abultada de Cincinnati desde el triunfo 13-0 ante Filadelfia el 15 de abril de 2023.

Burns y tres relevistas de los Rojos se combinaron para permitir seis hits, en la quinta blanqueada del equipo esta temporada.

Bo Bichette conectó tres hits por los Mets, que se fueron en blanco por octava vez.

Nueva York llenó las bases con un out en la cuarta, quinta y séptima, pero no pudo anotar.

Suárez pegó un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo ante el abridor Tobias Myers (0-2) en la primera entrada, con una recta en cuenta completa, para poner el marcador 3-0.

Cincinnati sumó seis carreras en la segunda, incluido el grand slam del venezolano ante Jonathan Pintaro, para ampliar la ventaja a 9-0. Fue el noveno vuelacercas con las bases llenas de Suárez en su carrera y su vigésimo cuarto juego con múltiples jonrones.

Burns ponchó a seis de los primeros siete bateadores que enfrentó y permitió cuatro hits. Bajó su efectividad a 2.01. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Cubano de Lehigh Acres termina arrestado por disparar contra un dron policial
CAPTADO EN CAMARA

Cubano de Lehigh Acres termina arrestado por disparar contra un dron policial

A MÍ ME ELIGIERON: Díaz-Canel responde a periodista de EEUU sobre elecciones en Cuba

"A MÍ ME ELIGIERON": Díaz-Canel responde a periodista de EEUU sobre elecciones en Cuba

Euforia global tras acuerdo entre EEUU e Irán: cae el petróleo y las bolsas se disparan

Euforia global tras acuerdo entre EEUU e Irán: cae el petróleo y las bolsas se disparan

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Muere Yamir Robinson, el Teacher de Kola Loka, tras una dura batalla contra el cáncer en España

Muere Yamir Robinson, "el Teacher" de Kola Loka, tras una dura batalla contra el cáncer en España

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter