Suárez lanza 8 entradas dominantes y los Medias Rojas blanquean 5-0 a Azulejos

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Ranger Suárez, lanzador de los Medias Rojas de Boston, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Azulejos de Toronto, el lunes 27 de abril de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Es la primera vez esta temporada que los Medias Rojas ganan tres seguidos. Boston despidió al mánager Alex Cora y a cinco coaches el sábado tras comenzar la campaña 10-17.

Un par de aficionados de los Medias Rojas se sentaron en la primera fila detrás del bullpen del equipo visitante con un cartel en homenaje a Cora y al coach Jason Varitek, quien fue reasignado dentro de la organización. Decía: “Gracias AC-Tek. Por siempre nuestro capitán”.

Suárez (2-2) ponchó a 10 y dio una base por bolas, igualando su máximo de la temporada al lanzar ocho entradas. Superó en el duelo a Dylan Cease y mantuvo a los Azulejos sin hit hasta que el dominicano Jesús Sánchez conectó un doble por la línea del jardín izquierdo para abrir la sexta. Suárez ponchó a los dos siguientes bateadores y luego retiró al primer bate Myles Straw con un elevado.

El zurdo retiró a los últimos nueve bateadores que enfrentó antes de que Weissert cerrara, sorteando un doble con dos outs en la novena del bateador emergente Daulton Varsho.

Marcelo Mayer, de ascendencia mexicana, conectó un sencillo impulsor en la cuarta. Roman Anthony remolcó una carrera con un sencillo dentro del cuadro en la quinta, y el venezolano Wilyer Abreu añadió un doble impulsor. Caleb Durbin conectó un sencillo que llevó a Mayer al plato en la sexta.

El venezolano Narváez amplió a cinco la racha —máxima de la temporada para Boston— de juegos con al menos un cuadrangular al conectar, con dos outs, un batazo ante el novato Chase Lee en la octava. Fue el segundo de Narváez.

Los Medias Rojas han disparado siete jonrones en los últimos cinco juegos, después de pegar cinco en sus 17 juegos anteriores. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP