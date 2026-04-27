americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Suárez lanza 8 entradas dominantes y los Medias Rojas blanquean 5-0 a Azulejos

TORONTO (AP) — El venezolano Ranger Suárez y Greg Weissert se combinaron para permitir solo dos hits, Carlos Narváez conectó un jonrón solitario y los Medias Rojas de Boston vencieron 5-0 a los Azulejos de Toronto la noche del lunes, su tercera victoria consecutiva y la segunda seguida bajo el mánager interino Chad Tracy.

Ranger Suárez, lanzador de los Medias Rojas de Boston, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Azulejos de Toronto, el lunes 27 de abril de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
Ranger Suárez, lanzador de los Medias Rojas de Boston, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Azulejos de Toronto, el lunes 27 de abril de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Es la primera vez esta temporada que los Medias Rojas ganan tres seguidos. Boston despidió al mánager Alex Cora y a cinco coaches el sábado tras comenzar la campaña 10-17.

Un par de aficionados de los Medias Rojas se sentaron en la primera fila detrás del bullpen del equipo visitante con un cartel en homenaje a Cora y al coach Jason Varitek, quien fue reasignado dentro de la organización. Decía: “Gracias AC-Tek. Por siempre nuestro capitán”.

Suárez (2-2) ponchó a 10 y dio una base por bolas, igualando su máximo de la temporada al lanzar ocho entradas. Superó en el duelo a Dylan Cease y mantuvo a los Azulejos sin hit hasta que el dominicano Jesús Sánchez conectó un doble por la línea del jardín izquierdo para abrir la sexta. Suárez ponchó a los dos siguientes bateadores y luego retiró al primer bate Myles Straw con un elevado.

El zurdo retiró a los últimos nueve bateadores que enfrentó antes de que Weissert cerrara, sorteando un doble con dos outs en la novena del bateador emergente Daulton Varsho.

Marcelo Mayer, de ascendencia mexicana, conectó un sencillo impulsor en la cuarta. Roman Anthony remolcó una carrera con un sencillo dentro del cuadro en la quinta, y el venezolano Wilyer Abreu añadió un doble impulsor. Caleb Durbin conectó un sencillo que llevó a Mayer al plato en la sexta.

El venezolano Narváez amplió a cinco la racha —máxima de la temporada para Boston— de juegos con al menos un cuadrangular al conectar, con dos outs, un batazo ante el novato Chase Lee en la octava. Fue el segundo de Narváez.

Los Medias Rojas han disparado siete jonrones en los últimos cinco juegos, después de pegar cinco en sus 17 juegos anteriores.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

FALSA VICTORIA: CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

FALSA "VICTORIA": CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

SABOTAJE ELÉCTRICO EN CUBA: ROBO DE ACEITE DEJA SIN LUZ A MÁS DE 4,400 VIVIENDAS

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN LOBO SOLITARIO ARMADO HASTA LOS DIENTES

INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN "LOBO SOLITARIO" ARMADO HASTA LOS DIENTES

Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

Cuba sustituye al director de la Unión Eléctrica en medio de apagones MASIVOS

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter