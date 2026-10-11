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Stroud corre para un TD y lanza otro en el primer triunfo del año para Houston ante Titans

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — C.J. Stroud lanzó para 261 yardas y un touchdown y corrió para otra anotación el domingo, y los Texans de Houston pusieron fin a su inicio de temporada sin victorias al arrollar 26-3 a los Titans de Tennessee.

El quarterback de los Texans de Houston, C.J. Stroud (7), se lanza a la zona de anotación para un touchdown tras correr con el balón dejando atrás al safety de los Titans de Tennessee, Tony Adams (29), y a Anthony Hill Jr. (53) durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Nashville, Tennessee, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto AP/George Walker IV)
El quarterback de los Texans de Houston, C.J. Stroud (7), se lanza a la zona de anotación para un touchdown tras correr con el balón dejando atrás al safety de los Titans de Tennessee, Tony Adams (29), y a Anthony Hill Jr. (53) durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Nashville, Tennessee, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto AP/George Walker IV) AP

Esta es la segunda temporada consecutiva en la que Houston (1-4) termina una mala racha sin triunfos al inicio al vencer a Tennessee. Esta vez, los Texans forzaron dos pérdidas de balón y Will Anderson Jr. consiguió tres de las cuatro capturas de Houston. Ka'imi Fairbairn pateó cuatro goles de campo, y los Texans se fueron al descanso con ventaja de 12-3.

Houston mantuvo el balón lejos del rival durante el segundo y el tercer cuarto, superando a los Titans 225-49 en yardas y 16-0 en puntos. Los Texans limitaron a Tennessee a un mínimo de la temporada de 187 yardas totales.

Los Titans (0-5) ahora han perdido 11 seguidos en la AFC Sur y seis consecutivos contando desde el final de la temporada pasada.

Tennessee solo estuvo arriba después de abrir con una serie que terminó en un gol de campo de 30 yardas de Joey Slye. Cam Ward terminó con 170 yardas por pase.

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FUENTE: AP

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