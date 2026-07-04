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Stowers conecta dos de los seis jonrones de Marlins en triunfo 12-5 sobre Atléticos

WEST SACRAMENTO, Calif. (AP) — Kyle Stowers conectó dos jonrones en una noche de 4 de 5, el dominicano Heriberto Hernández, Jakob Marsee y Owen Caissie también se volaron la cerca, y los Marlins de Miami vencieron el viernes por la noche por 12-5 a los Atléticos.

Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, conecta un jonrón de dos carreras durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el viernes 3 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall)
Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, conecta un jonrón de dos carreras durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el viernes 3 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall) AP

Stowers tuvo su segundo juego de cuatro imparables de la temporada, igualando lo hecho el 17 de junio contra los Filis.

El batazo de tres carreras de Hernández en la primera entrada puso el juego con cinco carreras de ventaja antes de que se registrara el primer out.

Liam Hicks anotó gracias a una base por bolas con las bases llenas de Xavier Edwards, y Stowers llegó al plato por un passed ball. El primero de la noche de Marsee añadió una carrera más antes de que los A’s por fin salieran de la entrada.

Los Atléticos armaron brevemente una reacción, ya que Nick Kurtz conectó un jonrón de dos carreras en la tercera y Jeff McNeil pegó un doble de tres carreras en la cuarta, pero Stowers disparó un jonrón solitario en la sexta y un batazo de dos carreras en la octava para volver a estirar la ventaja a cinco.

Caissie agregó un jonrón de dos carreras en la novena para sentenciar el juego.

Lake Bachar (1-0) se llevó la victoria con dos entradas sin permitir hits.

Kurtz y Carlos Cortes encabezaron a los A’s con dos hits cada uno. Jack Perkins (2-4) permitió siete hits y siete carreras para cargar con la derrota como abridor de emergencia, ponchando a ocho.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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