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Stones y Guehi, en el once inicial de Inglaterra ante Haaland y Noruega

John Stones regresó al once titular de Inglaterra el sábado para su partido de cuartos de final de la Copa del Mundo contra Noruega, ocupando esencialmente el lugar que en los tres encuentros anteriores había sido de Jarell Quansah, defensor suspendido.

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel (izquierda) y eljugador Ollie Watkins llegan para el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo anteNoruega, el sábado 11 de julio de 2026 en Miami Gardens, Florida (AP Foto/Marta Lavandier)
El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel (izquierda) y eljugador Ollie Watkins llegan para el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo anteNoruega, el sábado 11 de julio de 2026 en Miami Gardens, Florida (AP Foto/Marta Lavandier) AP

El cambio coloca a una pareja de defensores del Manchester City —Stones y Marc Guehi— en la alineación inicial de Inglaterra frente al delantero estrella noruego Erling Haaland, quien juega en el mismo club.

Otro ajuste en Inglaterra: Noni Madueke vuelve a la banda, enviando a Bukayo Saka al banquillo.

Noruega también realizó un cambio en su alineación, al incluir al mediocampista Andreas Schjelderup, quien ingresó desde el banquillo para dar las asistencias en ambos goles de Haaland en la victoria 2-1 sobre Brasil en los octavos de final.

Fue la segunda apaprición de Schjelderup como titular en el Mundial. También jugó de inicio en la derrota de Noruega ante Francia en la fase de grupos, un partido en que el entrenador Stale Solbakken optó por utilizar mayormente suplentes, ya que su equipo había asegurado un lugar en la fase de eliminación directa.

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