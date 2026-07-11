Stones y Guehi, en el once inicial de Inglaterra ante Haaland y Noruega

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El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel (izquierda) y eljugador Ollie Watkins llegan para el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo anteNoruega, el sábado 11 de julio de 2026 en Miami Gardens, Florida (AP Foto/Marta Lavandier) AP

El cambio coloca a una pareja de defensores del Manchester City —Stones y Marc Guehi— en la alineación inicial de Inglaterra frente al delantero estrella noruego Erling Haaland, quien juega en el mismo club.

Quansah comienza a cumplir una sanción de dos partidos impuesta después de que recibió una tarjeta roja en la victoria de octavos de final sobre México. Stones no había sido titular con Inglaterra desde su partido inaugural del certamen.

Otro ajuste en Inglaterra: Noni Madueke vuelve a la banda, enviando a Bukayo Saka al banquillo.

Noruega también realizó un cambio en su alineación, al incluir al mediocampista Andreas Schjelderup, quien ingresó desde el banquillo para dar las asistencias en ambos goles de Haaland en la victoria 2-1 sobre Brasil en los octavos de final.

Fue la segunda apaprición de Schjelderup como titular en el Mundial. También jugó de inicio en la derrota de Noruega ante Francia en la fase de grupos, un partido en que el entrenador Stale Solbakken optó por utilizar mayormente suplentes, ya que su equipo había asegurado un lugar en la fase de eliminación directa.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP