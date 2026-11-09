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Stephen Curry y Brandin Podziemski anotan 25 cada uno en triunfo de Warriors 138-87 sobre Pelicans

SAN FRANCISCO (AP) — Stephen Curry anotó 25 puntos en poco más de 20 minutos, Yaxel Lendeborg sumó 23 unidades, siete rebotes y cuatro asistencias, y los Warriors de Golden State ganaron su octavo partido consecutivo al despegarse temprano de unos diezmados Pelicans de Nueva Orleans para imponerse 138-87 la noche del lunes.

Stephen Curry (30), de los Warriors de Golden State, reacciona después de encestar durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA en contra de los Pelicans de Nueva Orleans, el lunes 9 de noviembre de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Heather Diehl)
Stephen Curry (30), de los Warriors de Golden State, reacciona después de encestar durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA en contra de los Pelicans de Nueva Orleans, el lunes 9 de noviembre de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Heather Diehl) AP

Brandin Podziemski agregó 25 tantos, mientras Curry terminó con 6 de 10 en tiros, con cuatro triples, tras venir de una actuación de 41 puntos en la victoria del sábado por 126-119 en tiempo extra contra Orlando. Superó a DeMar DeRozan (26.800) para colocarse en el 16to puesto de la lista histórica de anotación de la NBA con 26.803.

Golden State tuvo a tres jugadores con al menos 20 puntos por segunda vez esta temporada y los Warriors terminaron con 30 o más asistencias —37— por tercer partido consecutivo y por quinta ocasión en los últimos seis. Tienen marca de 6-0 cuando lo logran.

El escolta lesionado Jimmy Butler se vistió como un integrante del cuerpo técnico y sostuvo un portapapeles, en el que escribió “PASS TO STEPH”.

Derik Queen anotó 16 puntos desde la banca y Dejounte Murray añadió 12 por los Pelicans, que quedaron prácticamente fuera del partido casi desde el salto inicial y perdían 72-43 al descanso, camino a encajar su tercera derrota seguida tras una racha de cuatro victorias.

Golden State ganaba 35-20 tras el primer cuarto, mientras Nueva Orleans acertó apenas 7 de 23 tiros y falló 10 de 12 intentos de triple. Los Warriors construyeron una ventaja de 23 unidades al inicio del segundo periodo, cuando Podziemski anotó cuatro puntos rápidos, y a partir de ahí se despegaron.

Charles Bassey aportó 12 puntos y 10 rebotes desde la banca, y De'Anthony Melton anotó 16 con cuatro triples.

Lendeborg y el escolta de los Pelicans Jordan Poole, ambos exfiguras de Michigan, intercambiaron camisetas después.

Nueva Orleans dio descanso a Zion Williamson una noche después de una derrota como visitante por 139-123 ante los Clippers, y Trey Murphy III también se quedó fuera para manejar sus problemáticas rodillas, después de anotar 26 en Los Ángeles el domingo.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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