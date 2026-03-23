Stephen Curry jugará el play-in si su rodilla lo permite, dice Steve Kerr

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Anthony Edwards (5), de los Timberwolves de Minnesota, saluda a Stephen Curry, izquierda, de los Warriors de Golden State, después del partido de baloncesto de la NBA, el viernes 13 de marzo de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Kerr comentó antes del partido de Golden State en Dallas la noche del lunes que el personal médico pospuso la participación prevista de Curry en el entrenamiento un día antes. Una gira de seis partidos como visitante termina contra los Mavericks, y los Warriors decidirán qué sigue para Curry después de que regresen a casa.

“Todo esto es parte de la rehabilitación y de las distintas pruebas que se hace”, explicó Kerr. “Solo se pospuso uno o dos días”.

Los Warriors están en el décimo puesto de la Conferencia Oeste y, si terminan la temporada en ese último lugar del torneo de play-in, tendrían que ganar dos partidos como visitantes para meterse en los playoffs.

Curry no juega desde el 30 de enero, mientras lidia con el síndrome de dolor patelofemoral y una contusión ósea en la rodilla. Golden State llegó al lunes con marca de 23-16 con Curry y 10-22 sin él, incluida una racha de 1-8 que los ha hecho caer a 6-15 desde su lesión más reciente.

“No estamos persiguiendo un puesto en el play-in. Estamos plenamente en el play-in, hagamos lo que hagamos”, manifestó Kerr. “En resumen, si Steph está sano, va a jugar porque para eso estamos aquí. La oportunidad de entrar a los playoffs es algo importante para nosotros, importante para Steph”.

Al mismo tiempo, Kerr señaló que, si existe algún riesgo de daño a más largo plazo en la rodilla, Curry no jugará. El jugador de 38 años lidera a los Warriors en anotación con 27,2 puntos por partido.

Kerr eludió la pregunta sobre si Curry estaba decepcionado de que su regreso a los entrenamientos se pospusiera al menos dos días más. Golden State había esperado inicialmente que regresara justo después del receso del Juego de Estrellas, y Curry no participó en el Juego de Estrellas este año. “Ha sido un camino largo”, dijo el entrenador. “Se muere de ganas de estar ahí afuera, sin duda”. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP