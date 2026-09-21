Steelers, en una encrucijada temprana tras una actuación floja en Nueva Inglaterra

El quarterback de los Steelers de Pittsburgh, Aaron Rodgers (derecha), es capturado por Christian Elliss, de los Patriots de Nueva Inglaterra, durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Patriots, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Foxboro, Massachusetts. (Foto AP/Charles Krupa) AP

Así que, momentos después de recibir un golpe de lleno de los casi 104 kilogramos del linebacker de Nueva Inglaterra Christian Elliss, que venía a toda velocidad en el segundo cuarto de lo que terminó siendo una derrota 20-3 ante los Patriots el domingo, Rodgers, de 42 años, se puso de pie de un salto y trotó hacia la banda.

“He aprendido que hay que levantarse rápido, primero, para que no manden a nadie a sacarte”, explicó Rodgers.

El cuatro veces MVP hablaba de su reacción a una jugada específica, aunque bien podría servir también para describir dónde se encuentran los Steelers (1-1) tras las dos primeras semanas de la última temporada de Rodgers, una que podría costarle terminar entero si la protección frente a él no mejora pronto.

Los Patriots capturaron a Rodgers cuatro veces — elevando el total de su carrera a 606 — y rara vez le permitieron sentirse cómodo durante una tarde miserable en la que los Steelers apenas lograron un solo gol de campo y no llegaron a la zona roja hasta el tiempo de basura, en una serie que, de manera apropiada, terminó en una pérdida de balón.

Rodgers atribuyó el golpe a un “fallo de comunicación”, un tema recurrente durante tres arduas horas en las que los tackles Dylan Cook y Troy Fautanu, los guardias Mason McCormick y Spencer Anderson, y el centro Zach Frazier con frecuencia se daban la vuelta para ver a su futuro quarterback del Salón de la Fama rodeado de jugadores de azul.

Rodgers, quizá tomando prestada una página del manual de “R-E-L-A-X” que a veces sacaba durante su larga etapa en Green Bay, se propuso no sobrerreaccionar.

“No me van a ver entrar en pánico. No creo que (el entrenador) Mike (McCarthy) vaya a entrar en pánico. La urgencia va a aumentar, sin duda, pero no habrá pánico”, afirmó.

En realidad no hay otra opción. No con dos partidos contra rivales de la AFC Norte en un lapso de cinco días en el horizonte. Pittsburgh recibe en casa a Joe Burrow, Ja’Marr Chase y una defensa de Cincinnati notablemente mejorada el domingo, antes de viajar a Cleveland — un reto sin importar qué tan buenos o malos sean los Browns — el jueves siguiente.

Sí, apenas es la Semana 2. Esa es la buena noticia. También podría ser la mala.

McCarthy recalcó que el problema de la ofensiva no es el talento. Si lo fuera, intentaría un enfoque distinto. Confía en que encontrarán las respuestas al examen, pero para lograrlo los Steelers tendrán que jugar “por encima de nuestro propio estándar”.

Hasta ahora, eso no ha ocurrido.

“Al final del día, nuestro trabajo es darle una paliza al otro. Y tenemos que asegurarnos de mantenernos enfocados en eso. Asegurémonos de estar poniendo nuestra casa en orden semana tras semana”, señaló.

Qué funciona

Pagarles a tus cazamariscales. El punto positivo durante el arranque irregular de Pittsburgh ha sido el desempeño de T.J. Watt, Alex Highsmith y Nick Herbig. Los tres estuvieron en su mejor versión disruptiva en una tarde por lo demás miserable. Watt tuvo 1 1/2 capturas, Herbig forzó un balón suelto y registró tres tacleadas para pérdida, y Highsmith sumó una captura. Por ahora, el trío hace ver que los 65 millones de dólares de espacio en el tope salarial se gastaron bien.

Qué necesita ayuda

Lo que sea que esté pasando con el esquinero Joey Porter Jr. Los Steelers dejaron fuera a Porter por segundo partido consecutivo el domingo, esta vez por lo que McCarthy describió como una lesión de espalda que Porter agravó en el entrenamiento la semana pasada, todo enmarcado en el descontento de Porter porque el club no le ofreció una extensión de contrato. Sus compañeros lo han respaldado de manera unánime, aunque la situación podría llegar a un punto crítico esta semana si Porter no está disponible contra uno de los mejores grupos de receptores abiertos de la liga.

Al alza

El receptor novato Germie Bernard aprovechó la ausencia del lesionado Michael Pittman, al atrapar cuatro pases para 35 yardas, incluido un buen avance de 19 yardas en tercera y 8 en el segundo cuarto, cuando el partido todavía era competitivo. Un balón que se le movió tarde derivó en una intercepción de Nueva Inglaterra, pero para entonces el resultado ya estaba decidido.

A la baja

Los Steelers firmaron al corredor Rico Dowdle para reemplazar al MVP del equipo en 2025, Kenny Gainwell, con la esperanza de que Dowdle pudiera aportar un sólido golpe uno-dos junto a Jaylen Warren. En dos partidos, no ha salido así. Dowdle suma 19 toques para 65 yardas hasta ahora y tuvo dificultades en la protección de pase antes de salir en el cuarto cuarto con una lesión contra Nueva Inglaterra.

Lesiones

Pittman, Porter y Dowdle serán evaluados el miércoles. McCarthy indicó que la lesión en el pie de Pittman no está relacionada con la que lo dejó fuera durante el campamento de entrenamiento.

Número clave

20 — porcentaje de terceros intentos que los Steelers han convertido en dos semanas, el segundo peor de la liga, solo por delante de Green Bay. Aunque la defensa se ha mantenido firme pese a estar mucho tiempo en el campo, no es un plan sostenible para el éxito a largo plazo.

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FUENTE: AP