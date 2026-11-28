El cornerback de los Steelers de Pittsburgh Jalen Ramsey corre para anotar en un pick-6 en el encuentro ante los Broncos de Denver el viernes 27 de noviembre del 2026. (AP Foto/David Dermer) AP

Se sentía al escuchar T.J. Watt y Cam Heyward después de que los Steelers de Pittsburgh aplastaron a los Broncos Denver al final de unas caóticas 72 horas en las que el despedido quarterback Aaron Rodgers intentó provocar un golpe palaciego contra su ahora exentrenador.

Ninguno de los jugadores quiso dar un sí definitivo cuando se les preguntó si los Steelers podrían, de algún modo, unirse más en medio de las repercusiones de que Rodgers humillara públicamente a McCarthy en televisión nacional horas después de que el cuatro veces MVP de la NFL fuera enviado a la banca y minutos antes de que lo cortaran.

Heyward entreabrió un poco más la puerta de la posibilidad, pero no demasiado.

“Ya veremos”, manifestó el jugador con la segunda mayor antigüedad en las 94 temporadas de la franquicia. “No leo la mente. No puedo ver el futuro, pero puedo decirles que vamos a jugar con todo”.

Aunque salir del caos para vencer con autoridad en casa a un equipo con nivel de playoffs bajará la temperatura durante unos días, McCarthy todavía tiene mucho trabajo por hacer para reparar su reputación dentro del vestuario.

Si bien Rodgers ha sido muy criticado por ventilar los trapos sucios de la franquicia, nadie —ni sus antiguos compañeros ni el propio McCarthy— ha dado a entender que mintió.

En cambio, los jugadores que se acercaron a él durante los 18 meses que estuvo con el equipo esquivaron preguntas sobre la veracidad de los comentarios incendiarios que hizo el jugador futuro miembro del Salón de la Fama en “The Pat McAfee Show”. McCarthy incluso admitió que sí, efectivamente, dijo “¡1-2-3 Packers!” al salir del descanso de la derrota en Filadelfia la semana pasada.

McCarthy, oriundo de Pittsburgh y en la primera temporada de lo que llamó su “trabajo soñado” tras ser contratado para reemplazar a Mike Tomlin, lo describió como un “momento vergonzoso”.

Ese fue sólo el comienzo. En las 48 horas aproximadamente entre la aparición de Rodgers en ESPN y el saque inicial contra los Broncos el equipo se convirtió en el blanco de chistes.

La imagen de disfunción que pintó Rodgers desató una avalancha de memes, videos creados por IA y burlas en redes sociales con desde sándwiches de helado y hasta siestas.

“Obviamente el mundo se está riendo un poco de nosotros en esta situación”, comentó el guardia Brock Hoffman.

Las risas se han apagado por el momento, pero lo que ocurra a continuación determinará si McCarthy puede dejar esto atrás o si la victoria, aparentemente catártica, sobre los Broncos es apenas una pausa comercial antes del siguiente tropiezo.

Tomlin, apenas unos meses en su trabajo como analista de televisión tras pasar 19 años como el rostro de un equipo que se apoya en su lema de “el estándar es el estándar”, dijo algo así durante una aparición en la noche de Acción de Gracias en la que comparó su antiguo puesto con un “incendio en un contenedor de basura”.

“La capacidad (de McCarthy) para superar eso o su incapacidad para superarlo, en mi opinión, se basa en las relaciones y la profundidad de esas relaciones y en cómo se sienten esos muchachos respecto a él, o en cuánto compran lo que él está vendiendo”, señaló Tomlin, cuyos vínculos siguen siendo profundos con un roster que ayudó a moldear.

Reemplazar al carismático Tomlin iba a ser difícil sin importar a quién contrataran los Steelers. Fue un golpe de culturas el hecho de que optaran por un hombre de la ciudad, de más de 60 años, con un currículum similar pero con un temperamento discreto que no podría ser más distinto al de su predecesor.

Esas ondas de choque quedaron plenamente a la vista mientras Rodgers lanzaba ataque tras ataque contra el hombre con el que alguna vez se asoció para ganar un Super Bowl con los Packers.

McCarthy respondió convocando una reunión con la directiva del club. Aunque no se dieron detalles, McCarthy usó repetidamente la palabra “urgencia” para describir el ambiente que dejó el encuentro.

Esa urgencia no puede disminuir, no solo por el resto de la temporada, sino por el resto del mandato de McCarthy, sea cual sea su duración. Aunque el propietario de los Steelers, Art Rooney II, prometió que McCarthy cuenta con el apoyo total de la directiva, McCarthy se encuentra en un terreno del que pocas personas en su posición se han recuperado.

Guiar a los Steelers a su sexta aparición en playoffs en siete temporadas ayudaría. Sin embargo, hará falta más que eso. Hará falta compromiso con McCarthy de una manera que, como describió Rodgers, hasta ahora ha sido esquiva.

La oportunidad de hacer un reinicio total llegará hasta la temporada baja. Todo lo que McCarthy, su cuerpo técnico y su equipo pueden hacer durante las próximas seis semanas es intentar ser lo más transparentes y abiertos posible entre sí.

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FUENTE: AP