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Steelers aplastan por 27-6 a Browns para tomar el liderato de la AFC Norte

PITTSBURGH (AP) — Jaylen Warren igualó su máximo de carrera con 143 yardas por tierra y un touchdown en su 28.º cumpleaños, y los Steelers de Pittsburgh pasaron al primer lugar de la AFC Norte al aplastar el domingo por 27-6 a los Browbs de Cleveland.

El corredor de los Steelers de Pittsburgh Jaylen Warren celebra tras anotar un touchdown en el encuentro ante los Browns de Cleveland el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/David Dermer)
El corredor de los Steelers de Pittsburgh Jaylen Warren celebra tras anotar un touchdown en el encuentro ante los Browns de Cleveland el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/David Dermer) AP

Los Steelers (6-2) se vengaron de la derrota de hace un mes como visitantes ante los Browns (5-3) al dominar la línea de golpeo y recordarle a Cleveland que, aunque cambien los años, el resultado cuando los Browns juegan en Pittsburgh no cambia.

Esta fue la 23.ª victoria consecutiva de temporada regular de los Steelers sobre sus históricos rivales en el Acrisure Stadium, con lo que igualaron el récord de la NFL de triunfos seguidos en casa ante un mismo oponente. Green Bay ganó 23 seguidos contra Detroit de 1992 a 2014.

Los sorprendentes Browns, que aspiraban a su mejor arranque en 32 años gracias a las jugadas heróricas en los minutos finales del quarterback Deshaun Watson, llegaron con la esperanza de que esta vez fuera diferente. El ala defensiva Jared Verse pronosticó durante la semana que así sería, al afirmar que Cleveland “haría de Pittsburgh nuestro”.

No ocurrió exactamente así.

Los Steelers capturaron a Watson ocho veces, y la línea ofensiva de Pittsburgh —a la que Verse cuestionó abiertamente— pasó más de tres horas intimidando a los Browns en general y a Verse en particular.

Las 56 yardas por tierra de Dowdle incluyeron una carrera de 9 yardas por el centro hasta la zona de anotación en el primer cuarto que le dio a Pittsburgh una ventaja que no desperdició. Los Steelers anotaron en cuatro de sus siguientes cinco posesiones, incluida una zambullida de 1 yarda del ala cerrada Pat Freiermuth en un “tush push” en la penúltima jugada de la primera mitad, que puso a Pittsburgh arriba 20-6 al descanso.

Aaron Rodgers terminó con 13 completos en 25 intentos para 172 yardas, con una intercepción.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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