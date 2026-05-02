Starmer pide mayores medidas contra marchas a favor de Gaza en Reino Unido tras ataques antisemitas

Dos hombres caminan por Londres el jueves 30 de abril de 2026, cerca del lugar donde dos personas fueron apuñaladas recientemente en el barrio de Golders Green, que cuenta con una gran comunidad judía. (Foto AP/Alastair Grant) AP

Keir Starmer afirmó que siempre defenderá el derecho a protestar, pero indicó que puede haber casos en que algunas marchas en protesta por la guerra en Gaza deberían prohibirse. Sugirió que las repetidas marchas propalestinas han tenido un “efecto acumulativo” vinculado al aumento de incidentes antisemitas en el Reino Unido.

“Cuando ves y escuchas algunos de esos cánticos —"globalizar la intifada" es uno que yo destacaría—, entonces claramente debería haber medidas más duras en relación con eso”, declaró Starmer a la BBC. La palabra árabe intifada suele traducirse como “levantamiento”.

Un hombre de 45 años fue acusado el viernes de intento de asesinato después que dos judíos fueran heridos apuñalados el miércoles en Golders Green, un barrio de Londres que es un epicentro de la comunidad judía del Reino Unido. La policía calificó el ataque como un acto de terrorismo.

Fue el más reciente de una serie de incidentes que incluyen recientes ataques incendiarios contra sinagogas y otros sitios judíos en la capital británica.

El policía de mayor rango del Reino Unido advirtió el viernes que los judíos británicos se enfrentan a su mayor amenaza histórica, y culpó a las redes sociales de hacer que el antisemitismo sea más común que antes.

Mark Rowley, jefe de la Policía Metropolitana, señaló que los judíos británicos son ahora el objetivo de todos los grupos extremistas que difunden odio.

“El hecho espantoso es que los judíos están en la lista de todos, de todos esos grupos de odio, ya seas de ultraderecha, ya seas de extrema izquierda, ya seas un terrorista islamista, ya seas un terrorista de derecha, y algunos Estados hostiles también ahora con algún tipo de amenazas relacionadas con Irán. Hay un espantoso diagrama de Venn en el que están en el centro”.

El nivel oficial de amenaza terrorista del Reino Unido se elevó de “sustancial” a “severo” tras el ataque con arma blanca del miércoles. “Severo” es el segundo nivel más alto en una escala de cinco puntos y significa que las agencias de inteligencia consideran muy probable un ataque en los próximos seis meses.

El gobierno indicó que el cambio no se debió únicamente al ataque en Golders Green, sino también al aumento del peligro “por la amenaza terrorista islamista y de ultraderecha de individuos y pequeños grupos con base en el Reino Unido”.

La cantidad de incidentes antisemitas reportados en todo el Reino Unido se ha disparado desde el ataque de milicianos encabezados por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, según la organización benéfica Community Security Trust. El grupo registró 3.700 incidentes en 2025, frente a 1.662 en 2022.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP