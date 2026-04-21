Stanton pega jonrón y doble de 2 carreras en blanqueada de Yankees 4-0 a Medias Rojas

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Giancarlo Stanton, de los Yankees de Nueva York, a la izquierda, es felicitado por Amed Rosario, a la derecha, después de que Stanton conectara un jonrón solitario durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston el martes 21 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/CJ Gunther) AP

Stanton impulsó las primeras tres carreras de Nueva York y le dio al abridor dominicano Luis Gil toda la ofensiva que necesitó ante unos Medias Rojas en apuros.

Gil (1-1) consiguió su primera victoria de la temporada al limitar a Boston a apenas dos hits, mientras los Yankees superaron en imparables a los Medias Rojas 10-4 y se encaminaron a su quinta blanqueada del año, la mayor cifra en las Grandes Ligas. Cody Bellinger extendió a nueve su racha de juegos seguidos bateando de hit con un sencillo en la octava y anotó con el doble de Randal Grichuk al jardín central.

Los Medias Rojas se quedaron sin hit desde el doble del mexicoamericano Marcelo Mayer en la segunda entrada hasta que el venezolano Carlos Narváez conectó un sencillo en la octava. Boston perdió por tercera vez en cuatro juegos.

Stanton impulsó dos más en la sexta con un batazo que pegó en el marcador del jardín izquierdo-central, remolcando al dominicano Amed Rosario y Aaron Judge.

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FUENTE: AP

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